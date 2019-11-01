【企業盈警】安賢園（００９２２）料中期盈利減２９０萬元

《經濟通通訊社１日專訊》安賢園（００９２２）料截至９月３０日止中期盈利將較去年同
期盈利９１８萬元減少約２９０萬元，即約６２８萬元。
該集團指盈利下跌主因所得稅開支於期內增加約２１０萬元，當中約２００萬元因撥回遞延
稅項撥備減少而產生，而毛利於期內減少約２６０萬元，主因墓位成本增加所致，但期內償還借
款，所以融資成本減少約２３０萬元，抵銷部分影響。
該集團料於１１月中旬公布業績。（ｗｈ）
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