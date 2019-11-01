《經濟通通訊社１日專訊》中國建材（０３３２３）指，截至９月３０日止首三季純利約
１０４﹒２８億元（人民幣．下同），較去年同期升約３６﹒１５％。
該集團指營業收入約１８３１﹒４３億元，升１６﹒８％，營業總成本升約１５﹒２３％至
約１５８６﹒６９億元，其他收益和投資收益共逾２５﹒８９億元，升１８％，惟資產減值損失
和信用減值損失共逾４１﹒３９億元，抵銷部分增長。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
01/11/2019 07:55
《國企紅籌》中國建材（０３３２３）首三季純利升逾３６％
《經濟通通訊社１日專訊》中國建材（０３３２３）指，截至９月３０日止首三季純利約
１０４﹒２８億元（人民幣．下同），較去年同期升約３６﹒１５％。
該集團指營業收入約１８３１﹒４３億元，升１６﹒８％，營業總成本升約１５﹒２３％至
約１５８６﹒６９億元，其他收益和投資收益共逾２５﹒８９億元，升１８％，惟資產減值損失
和信用減值損失共逾４１﹒３９億元，抵銷部分增長。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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