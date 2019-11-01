【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒１億人幣，買美團建行沽東陽融創

《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局隔晚宣布減息四分一厘，刺激美股走高，恆指今早亦

高開４０點，隨著匯豐銀行宣布減息八分一厘，本地地產股造好並帶動其他重磅股向上，恆指最

多漲３４１點報２７００９點。最終收報２６９０６點，升２３９點或升０﹒９％，收復十天線

（２６７５２點）。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒１３億元人民幣增近１４％。北水淨買入最多的個股依

次是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最

多的依次是東陽光藥（０１５５８）、融創中國（０１９１８）、中興通訊（００７６３）。

主板成交８５０﹒８５億元增加約１３％。其中港股通成交１２９﹒６１億元，佔總成

１５％。

港股通「新貴」美團點評連續四日受北水追捧，全日淨買入約５﹒８億元；惟股價收跌

０﹒３７％，報９３﹒６５元。



＊建行績後重上北水力買排行榜＊



建行第三季純利按年升約６﹒０７％至７１１﹒５４億人幣。北水重拾對建行的熱愛，淨買

入２﹒５億元，成為「買入榜」第二位。建行收報６﹒３１元，升１﹒２８％。

蘋果公司第四季盈利僅微跌２﹒８％至１３７億美元，由於勝於市場預期，帶動手機設備股

急漲，其中舜宇光學（０２３８２）最獲北水力撐，淨買入達６６８７萬元。股價收報

１２６﹒８元升７﹒３７％。

東陽光藥全日走高３﹒８８％，報４８﹒２元，曾高見４９﹒３元創２０個月新高。惟昨日

（３１日）成為北水力沽對象，淨沽出８２２１萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ５．７５

建設銀行 （００９３９） ２．５３

藥明生物 （０２２６９） ２．２６

石藥集團 （０１０９３） ２．２５

中國平安 （０２３１８） １．４８



淨沽出最多港股：

東陽光藥 （０１５５８） －０．８２

融創中國 （０１９１８） －０．６１

中興通訊 （００７６３） －０．３１

騰訊控股 （００７００） －０．２６

平安好醫生（０１８３３） －０．１９

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（ｊｔ）

