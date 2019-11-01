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01/11/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒１億人幣，買美團建行沽東陽融創

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局隔晚宣布減息四分一厘，刺激美股走高，恆指今早亦
高開４０點，隨著匯豐銀行宣布減息八分一厘，本地地產股造好並帶動其他重磅股向上，恆指最
多漲３４１點報２７００９點。最終收報２６９０６點，升２３９點或升０﹒９％，收復十天線
（２６７５２點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒１３億元人民幣增近１４％。北水淨買入最多的個股依
次是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最
多的依次是東陽光藥（０１５５８）、融創中國（０１９１８）、中興通訊（００７６３）。
　　主板成交８５０﹒８５億元增加約１３％。其中港股通成交１２９﹒６１億元，佔總成
１５％。
　　港股通「新貴」美團點評連續四日受北水追捧，全日淨買入約５﹒８億元；惟股價收跌
０﹒３７％，報９３﹒６５元。

＊建行績後重上北水力買排行榜＊

　　建行第三季純利按年升約６﹒０７％至７１１﹒５４億人幣。北水重拾對建行的熱愛，淨買
入２﹒５億元，成為「買入榜」第二位。建行收報６﹒３１元，升１﹒２８％。
　　蘋果公司第四季盈利僅微跌２﹒８％至１３７億美元，由於勝於市場預期，帶動手機設備股
急漲，其中舜宇光學（０２３８２）最獲北水力撐，淨買入達６６８７萬元。股價收報
１２６﹒８元升７﹒３７％。
　　東陽光藥全日走高３﹒８８％，報４８﹒２元，曾高見４９﹒３元創２０個月新高。惟昨日
（３１日）成為北水力沽對象，淨沽出８２２１萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　（０３６９０）　　　　　５．７５　
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　２．５３　
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　２．２６　
　　石藥集團　（０１０９３）　　　　　２．２５　
　　中國平安　（０２３１８）　　　　　１．４８　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　東陽光藥　（０１５５８）　　　　－０．８２　
　　融創中國　（０１９１８）　　　　－０．６１　
　　中興通訊　（００７６３）　　　　－０．３１　
　　騰訊控股　（００７００）　　　　－０．２６　
　　平安好醫生（０１８３３）　　　　－０．１９　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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