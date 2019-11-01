《日入而息》本港９月零售銷售連跌八個月，星島與潛在投資者磋商

《今天重點》﹡本港零售貨值連跌八個月，９月再跌１８﹒３％但勝預期

﹡港交所（００３８８）李小加稱港人需向中央保證「一國」不被挑戰，否則

難落實「兩制」；新股市場強勁，集資額逾１４００億元暫列全球第三

﹡星島（０１１０５）正與潛在投資者進行磋商，不知股價變動原因

﹡中原ＣＣＬ按周再跌０﹒５９％，連跌十周



《即日市況》﹡港股先跌後反彈，收漲１９４點報２７１００企穩二萬七關口



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹐９９％，全周坐過山車累升０﹒１１％



《美元匯價》﹡中美首階段協議樂觀情緒未必持續太久；歐元最新報１﹒１１４３╱４５，

日圓最新報１０８﹒０１╱０５



《公司業績》﹡精雅印刷（０８３９１）中期虧損擴大至約４２２萬元，不派息

﹡美固科技控股（０８３４９）料首九月純利按年錄得大幅增加

﹡北京京客隆（００８１４）首９月純利按年升１１﹒８％



《公司資訊》﹡ＥＳＲ（０１８２１）業務１００％在亞洲，香港是最適合上市地點

﹡大新銀行（０２３５６）夥Ｖｉｓａ，於香港及澳門推出３ＤＳ身份驗證功

能

﹡嘉里（００６８３）購黃竹坑工廈多層收租，涉近５億；嘉里朱葉培看好明

年換樓投資需求，選擇性競投市區地

﹡全民國際（０８１７０）及雲遊控股（００４８４）今早宣布停牌

﹡港交所（００３８８）李小加稱港人需向中央保證「一國」不被挑戰，否則

難落實「兩制」；新股市場強勁，集資額逾１４００億元暫列全球第三

﹡冠華國際（００５３９）售本港寫字樓及車位權益協議告吹

﹡報告指小米正在失去國內市場，手機季度出貨量下降３３％

﹡雅各臣（０２６３３）與建豐胃仙－Ｕ成立合資公司

﹡招商銀行（０３９６８）全資子公司招銀理財獲准開業

﹡星島（０１１０５）正與潛在投資者進行磋商，不知股價變動原因

﹡中國能源建設（０３９９６）今年前三季獲得專利授權１０５９項

﹡桐成控股（０１６１１）更改公司名稱為火幣科技控股

﹡星展香港與中大簽署金融科技碩士合作備忘錄

﹡周黑鴨（０１４５８）童迎香辭任財務總監，郭榮接任

﹡廣澤國際（００９８９）全資附屬公司就４０００萬元人民幣貸款向銀行提

供擔保

﹡招行（０３９６８）深圳市全資子公司招銀理財獲準開業，註冊資本為５０

億元人民幣

﹡瑞安房地產（００２７２）以２０﹒６７億投得上海普陀區商業地塊



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）訂外匯遠期合約，涉４億美元

﹡石藥（０１０９３）高血壓藥獲國家藥監局仿製藥質量療效一致性評價



《神州民企》﹡騰訊（００７００）否認旗下「火鍋視頻」遭整體裁撤；騰訊將獲深圳政府

出讓大剷灣島８０公頃土地，擬建「科技城」

﹡建業地產（００８３２）發２億美元優先票據年率７﹒９％

﹡富力（０２７７７）１０月權益合約銷售額按年增６２％

﹡合景泰富（０１８１３）１０月預售額按年升１﹒２倍



《中國要聞》﹡１０月財新中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒７四連升勝預期

﹡滬社科院表示香港將在國家發展全局中發揮非常重要作用

﹡司法部表示為解決黨和國家發展面臨問題提供制度化方案

﹡沈春耀稱支持港澳強化執法力量，遏制外部勢力干預

﹡財經辦表示健全以公平為原則的產權保護制度；將社會主義市場經濟體制上

升為基本經濟制度；財經辦韓文秀稱建設更高水平開放型經濟新體制

﹡習近平出席黨外人士座談會：統一戰線、凝聚共識

﹡四大互聯網巨頭金融領域牌照達４０張，騰訊擁１１張

﹡商務部表示明年原油非國營貿易進口允許量２億噸

﹡業界料生豬復產將推高維他命價格，浙江醫藥漲停

﹡遭中證監調查，航天通信跌停，子公司存「爆雷」風險

﹡中指院報告指１０月房企拿地積極，土地市場回暖

﹡銀保監表示就銀行保險業消費投訴處理管理辦法徵求意見

﹡據報最新窗口指導：禁上市公司股東超額換ＥＴＦ份額

﹡ＭＳＣＩ表示１１月份半年度指數評估結果８日凌晨公布

﹡人行續停逆回購，本周淨回籠５９００億創逾８個月高；人行將於下周四在

港發行３００億人幣央票

﹡人行未跟隨降息，業內表示貨幣政策受美聯儲影響不大

﹡華為Ｍａｔｅ ３０系列５Ｇ版首賣：４９９９元起

﹡外交部否認提議中美在澳門舉行會晤，耿爽稱純屬臆測；據報美方無高級代

表參加進博會，耿爽稱沒甚麼大不了

﹡安徽省設目標：年內生豬供應實現自給自足

﹡上海金融法院與上交所合作，創大宗股票執行新模式

﹡河北省發布自貿區管理辦法，支持雄安設綜合保稅區

﹡中證監對私募機構專項檢查，仍存非法集資等嚴重違規



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１１３９９﹒５３點



《其他消息》﹡余偉文稱稍後將發指引，讓銀行了解金融科技風險管理

﹡本港９月訪港旅客３１０萬人次，按年跌３４％

﹡李律仁稱國外公司在港設投資基地意欲未有減低

﹡金管局李達志稱將與內地部門研究跨境財富管理服務

﹡石禮謙狠批林鄭，經民聯事前不知

﹡任志剛稱美國息口再下調可能性較上調高

﹡零售貨值連跌八個月，９月再跌１８﹒３％但勝預期

﹡「轉數快」繳付政府帳單服務今日起正式推出

﹡調查指５５％餐廳第三季營業額下降；逾半僱主稱明年加薪，平均幅度３％

﹡澳門１０月賭收按年跌３﹒２％，勝市場預期

﹡深股通額度全日用４８﹒９億元，陸股通連續七天淨流入；滬股通額度全日

用３８﹒１億元，陸股通淨流入７５億

﹡信銀國際下調最優惠利率至５﹒２５厘

﹡曾向領導人解說區塊鏈，學者陳純同意加強技術監管

﹡中原ＣＣＬ按周再跌０﹒５９％，連跌十周；十大屋苑周末預約睇樓量按周

再升５﹒４％；中原按揭表示１０月現樓按揭登記逾８年高，中銀４連冠



《修例風暴》﹡中國駐英大使劉曉明稱香港局勢好轉惟仍存在街頭暴力

﹡旺角中環市民聚集，警放催淚彈驅散制服多人

﹡信銀國際所有分行恢復服務，但部分ＡＴＭ仍暫停服務

﹡律政司申禁制令獲批，禁止網上平台發布煽動暴力言論

﹡政府表示各部門積極跟進屯門不明氣體事件

﹡高院拒絕電視廣播（００５１１）臨時禁制令申請

﹡張宇人稱社會事件港鐵提早收車夾擊，累食肆酒吧生意

﹡港澳辦表示張曉明會見香港美國商會高層訪京團

﹡外交部表示英方應停止以任何方式插手香港事務

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