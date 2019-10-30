《真知灼見－溫灼培》澳元有能力反彈嗎？

《真知灼見》今晨（３０日）澳洲公布第三季以消費物價指數衡量的通脹數字，按季按年分

別上升０﹒５％及１﹒７％。由於澳洲第二季年通脹率為１﹒６％，即澳洲的通脹率雖仍低於澳

央行定下的２％－３％通脹目標範圍，但最低限度並沒有進一步收縮。料上述數字未足以給予澳

央行壓力，急於１１月５日議息會上即時採取減息行動。



＊中美貿易紛爭有望局部化解利好澳元＊



澳元自本月初探底，一度跌穿６６﹒９０美仙後，走勢便一直向好，主要是受惠於中美貿易

氣氛趨緩和。市場普遍覺得，隨著明年美國總統特朗普要專注大選，相信再難與中國在貿易問題

上繼續糾纏下去，以免兩敗俱傷影響其自身選情。估計在今年底前，中美有望達成一些階段性貿

易協議。澳洲經濟跟中國走，中美貿易紛爭有望局部化解，這對澳元當然屬利好因素。



＊上試７０美仙目標＊



技術上，澳元匯價上周一（２１日）首次嘗試挑戰９月份高位約６９美仙水平。當澳元匯價

於短時間內上升得那麼急，導致有投資者在高位作出獲利回吐，這是完全可以理解的事情。但值

得留意的是，當澳元上周從接近６９美仙高位作出調整，其於６８美仙亦找到支持。從圖表上給

予了筆者感覺，澳元短期或有能力再考驗６９美仙的阻力位置，並作突破進一步上試

７０美仙的目標。



＊主要風險＊



另值得留意，圖表上，巴西貨幣雷亞爾近期出現三低後回升；巴西作為澳洲鐵礦石出口的主

要競爭對手，雷亞爾走強，亦有利澳元匯價走高。至於吸納澳元的主要風險，當然離不開中美貿

易談判進程，如中美在貿易上鬧翻可想像澳元將同會失支持；同時，亦要留意下周澳央行議息會

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

