《真知灼見－溫灼培》提防美元明年強轉弱

《真知灼見》過去筆者看強美元，是基於中美貿易磨擦不斷升溫，及英國存在「硬脫歐」風

險，增強了市場對美元的避險需求。此外，歐洲央行於９月議息會作出大刀闊斧減息及增推量寬

政策，更加速了美元強勢。而在眾多因素中，筆者尤其擔心英國一旦「硬脫歐」對歐元區經濟帶

來的即時衝擊將使歐洲經濟難於承受。由於歐元加上英鎊佔了整體美元匯價指數約七成比重，如

歐元與英鎊匯價同時跌，美元上升便將可預期。



＊美匯料９６至９９指數點間橫行＊



不過，隨著明年美國總統特朗普要專注大選，相信再難與中國在貿易問題上繼續糾纏下去，

以免兩敗俱傷，打擊中國經濟同時也傷害其自身經濟影響選情。估計在今年底前，美國或會與中

國達成一些階段性貿易協議，暫化解雙方緊張的貿易氣氛。回觀英國，首相約翰遜已於１０月中

與歐盟共同尋出一個可行的「脫歐」方案，只是英國國會不通過。這一改變大大降低英國在約翰

遜政府執政下，日後出現「硬脫歐」風險。基於上述轉變，筆者因而對明年美元匯價走勢作出改

觀。不排除美元匯價今年１０月１日所見的９９﹒６７指數點，已是自２０１８年次季所伸展的

美元上升軌高位，現階段料美匯於９６至９９指數點間橫行，明年不排除這波幅範圍有機會向下

移。假使上述分析正確，相對下也可預計明年人民幣及一眾亞洲貨幣也會隨美元整體轉弱而將有

較佳表現。



＊拉加德如何影響歐央政策惹關注＊



當然，大家可能會問，如筆者看明年美元有機會走弱，又可有多大跌幅？要回答這問題，除

了要觀察中美在貿易上可達成多大的和解協議，及觀察英國「脫歐」進程等，還需看歐洲未來的

貨幣政策取向。從剛過去的１１月１日起，拉加德（Ｃｈｒｉｓｔｉｎｅ Ｌａｇａｒｄｅ）

已接替８年任期屆滿的德拉吉（Ｍａｒｉｏ Ｄｒａｇｈｉ）成為新任歐央行行長，在這一轉變

下，將如何影響歐元區的貨幣政策正是現今市場最觸目的議題。不難理解，日後歐央行的貨幣政

策是鬆是緊，將直接影響往後歐元以至美元走勢。另外，大家亦要留意，不少歐央行委員過去也

曾提出，單靠歐央行的寬鬆貨幣政策是難於扭轉現時區內的經濟弱勢，區內各成員國必須加以財

政政策以作配合推動經濟，所以歐元區國家日後會否加大財政政策推動經濟，以減少對歐央行的

寬鬆貨幣政策依賴，亦將能左右往後歐元匯價走勢變化。



＊美國明年大選政治因素影響美元＊



最後，大家也不能忽略政治因素對美元匯價影響。明年１１月便是美國大選，過去美國總統

特朗普一直謂美元匯價過強損害美國經濟發展。臨近美國大選，相信他對美元匯價將更顯得關注

。特朗普有否能力左右聯儲局的貨幣政策，速使聯儲局減息壓低美元這點筆者實在不得而知。但

當與其他國家在貿易談判時，包括中美、美日，甚至美歐貿易談判時，他會否借助機會把匯率作

為談判條件之一，趁機推低美元，這可能性或會存在。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

