《日出而作》沙特阿美啟動國內上市，道指升逾１％，歐股跟隨走高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７３４７．３６ 升 ３０１．１３點╱１．１１％

標普５００ ３０６６．９１ 升 ２９．３５點╱０．９７％

納斯達克 ８３８６．４０ 升 ９４．０４點╱１．１３％

倫敦富時１００ ７３０２．４２ 升 ５４．０４點╱０．７５％

法蘭克福ＤＡＸ １２９６１．０５ 升 ９４．２６點╱０．７３％

巴黎ＣＡＣ４０ ５７６１．８９ 升 ３２．０４點╱０．５６％



﹡香港時間７：３０ａｍ美元兌日圓１０８．２６，歐元兌美元１．１１６８



《最新資訊》﹡沙特阿美啟動國內ＩＰＯ，傳估值降至１﹒５萬億美元

﹡蘋果要求華府豁免中國製ｉＰｈｏｎｅ零件等產品關稅

﹡巴郡上季業績勝預期，多賺１４％至７８﹒６億美元

﹡美非農數據勝預期，市場將儲局減息預測推後至明年中

﹡林鄭周三北京見韓正，劉兆佳料非談及去留

﹡標指５日內３創收市新高，美債息走高

﹡美元先升後跌，經濟數據好壞參半

﹡港鐵將周一至周五服務時間調整至晚上１１時半結束

﹡太興置業（００２７７）料中期轉盈為虧

﹡冠忠巴士（００３０６）料中期扭盈為虧

﹡廣澤國際（００９８９）料中期虧損不少於６億人幣

﹡保誠扣稅產品如「敲門磚」，助吸新客

﹡環球市況波動，懶人基金受捧吸資４３７億元

﹡美國商務部長美企將很快收到向華為出售產品許可證

﹡李昌竹內地市佔逆市升，增渠道零售商合作水到渠成

﹡中美代表達成原則共識，特朗普稱或在美與習近平會晤

﹡白宮顧問沒有討論過要將聯儲局主席鮑威爾趕下台

﹡聯儲局副主席三度減息後美國經濟可延續擴張周期

﹡ＣＷＴ以８６５０萬美元售８美國高球場，料蝕３０２０萬美元

﹡ＹＧＭ貿易（００３７５）及長江製衣（００２９４）申請重建新蒲崗物業

﹡中手游（００３０２）正學習迪士尼營運模式，拓多元化收入

﹡中國環保（００６４６）售北京醫諾９０％股權，料收益１７２萬元

﹡天潔環境（０１５２７）中標項目，合約額逾７０００萬元人幣

﹡東陽光藥（０１５５８）訂框架協議，授產品獨家總代理權

﹡阿里巴巴次季收入１１９０億人幣，與盈利同增４成超預期

﹡南岸（００５７７）逾７億元售澳門酒店５０％股權，今早復牌

﹡恆興黃金（０２３０３）旗下金山金礦第三季產金量增逾４％

﹡復星旅文（０１９９２）斥資１１００萬英鎊購Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ知

識產權

﹡復星醫藥（０２１９６）建議分拆小分子注射劑仿製藥商印度上市

﹡滔博（０６１１０）超額配股權獲部分行使，母公司沽舊股

﹡藍光嘉寶（０２６０６）超額配股權全獲行使，多籌逾２億元



《神州民企》﹡元征科技（０２４８８）累計申請區塊鏈專利數目共３２５件

﹡正通（０１７２８）附屬武漢正通９個月少賺逾２５％

﹡創聯教育金融（０２３７１）收購利高達信貸財務

﹡華地（０１７００）獲溢價逾六成三提私有化，今早復牌

﹡海爾電器（０１１６９）逾１６億元奪浩澤（０２０１４）近４３％股權



《中國要聞》﹡滬深交易所修訂會員管理規則，完善基礎性制度

﹡易會滿評價科創板百天「符合預期、基本平穩」

﹡習近平支持和鼓勵「硬科技」企業於科創板上市

﹡習近平提高社會主義現代化國際大都市治理能力

