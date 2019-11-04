《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊、看淡美團

《牛熊志選》恆指一連兩周在２６５００點至２７０００點之間窄幅上落，終在上周五

（１日）以陽燭突破２７０００點關口，走勢似再呈突破，後市可望順勢挑戰９月高位

２７３６６點。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（３１日）過去５個交易日，恆指牛證合共

錄得約７１２萬港元資金淨流出，恆指熊證則累計約１０４９萬港元資金淨流入，未見資金積極

部署，市場仍在等待大市出現方向。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價

２５０００點至２５２９９點之間，累計相當約１３６３張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２７０００點至２７２９９點之間累計了相當約２６２１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至１５﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒２個波幅點至１５﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降１﹒４個波幅點至１４﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

２１﹒０％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２３﹒２％；中油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至２１﹒１％；海油（００８８３）的引伸波幅

下降０﹒１個波幅點至２５﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

１７﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至２３﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１７﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

維持於１８﹒４％的水平；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至１７﹒３％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約３９２３萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約３３０元至３６５元附近的中期價外條款，實際槓桿約９倍至１０倍；牛證方面，資金留

意收回價３０２元至３１４元之間的較貼價條款，收回距離約２％至５％，槓桿約１４倍至３０

倍。另外，平保相關認購證及牛證期內錄得約２２０７萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

９９元至１００元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１４倍至１６倍；牛證方面，資金

留意收回價７２元至８８元之間的條款，收回距離約３％至２０％，槓桿約４倍至２１倍。

至於看空資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約８８５萬元

資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約８０元至８９元附近的中期價

外條款，實際槓桿約４倍至５倍；熊證方面，資金主要留意收回價１００元至１１０元附近的條

款，收回距離約７％至１８％，槓桿約４倍至８倍。



《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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