《一周攻略－周進略》央行寧鬆莫緊，板塊輪動趨頻　

《一周攻略》一如預期，美國聯儲局減息，是今年內的第三次，甚至有可能是今年內的最後

一次。以美聯儲作為央行，其跟市場人士溝通的期望管理，大家可以心領神會，早已有心理準備

，不必等待到最後的議息結果，都已經八九不離十了。



＊先發制人減息幅度已夠＊



可不是嗎？減息三次這一回事，早在開展之時，主席鮑威爾解釋過，這不一定是新的減息周

期，可能只是原有周期的一個段落，是中期調節云云。是的，純粹以經濟數據而言，當日根本沒

有足夠充分的理據，讓央行去減息。說是擔心全球貿易格局改變，連串談判未見成果，影響實體

經濟，都是實情，只是以美聯儲的數據為本，本應按本子辦事，卻忽然間改變，要不就是當時掌

握了一些經濟轉差的情況，要不就是不明朗因素很難量化，只能傾向保守為上，寧鬆莫緊也。

當然，幾個月過去，再細看美國經濟的數據，雖談不上跟之前一樣強，但轉差的跡象不甚嚴

重，換言之，要買個保險的先發制人式減息，理應足夠有餘，如今若不及時停一停，恐怕又會過

猶不及了。



＊央行配合落實市場預期＊



故此，乘著當日開始減息之時，外界本來就預期年內三次加息之譜，依樣畫葫蘆，真的減三

次，然後停下來，可算是由市場預期而引導出來，央行配合行事，雖不是央行主導，但仍是雙方

的共識，一樣是期望管理的招數。

如此一來，大家心底可以較落實的是，基本面，看數據，其實不算太差，否則便要繼續減下

去都沒話可說，不必現在出來暗示明示要停，當然，美國經濟強，其他地方不一定，但即便如此

，基本面的變化，或多或少早已反映在市場價格上，估值水平已有調整了；另一邊廂，資金面，

在全球央行由收緊轉為放鬆，自然是有利資產價格。



＊波幅大不等於股市下跌＊



正因如此，暫時看來，全球股市的氣氛反而是有點改善了，當然，時機上是有早前的好消息

，包括貿易談判和脫歐等，都是有成果，起碼是把原本的擔憂減輕了，原本的不明朗因素消除一

部分，原本的悲觀情緒下降一些，算起來，都是好事。

港股受惠其中，大家可以在踏入第四季後，陸續感受到。傳統上，很多人擔心１０月是個股

災月，可是如今沒有出現。當然，究其因，１０月只是波幅較大而已，不一定是跌市，這一點應

該時刻緊記，波幅大是風險，這一點沒錯，但波幅大卻不一定意味著股價或指數下跌。



＊守穩二萬五目標二萬八＊



有了上述環球形勢的改善，港股守穩二萬五，然後在二萬六徘徊好一陣子後，亦已再向上發

力，二萬七突破，正如上周一（２８日）所說，如今是看短期阻力在二萬八了。

具體選股部署而言，近來新股熱潮的確為股市添加氣氛，即使不是人人有份，甚至部分新股

亦未必捱得很多天的升勢，但起碼是有賺錢效應出現了。隨著這裡賺錢，有更多人把資金進出於

不同板塊。當然，有些由年初起已經漲得多的，例如醫藥板塊，開始有配股集資活動，說明了資

本市場上的估值，企業高層亦覺吸引了。值得留意，隨著板塊互動愈趨頻繁，大市指數水平以至

成交，應該都可以增長，這一點可以作為後市的佐證。



＊高追留意獲利回吐壓力＊



當然，風險也要顧及，例如，上述這些已經漲得多的，投資者容易傾向在年底前，甚至本月

，便已經開始減持套現，轉投別的落後股份，以追求更多順勢操作的回報，這一點是投資者高追

時要小心留意的。尤其人同此心，心同此理，這個趨勢恐怕會愈來愈明顯。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

