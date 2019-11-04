【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社４日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股
東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大
，投資應加以留意。
本港一年派息４次的上市公司不多，中電控股（００００２）是其中之一，常為「食息一族
」投資之選。中電公布第三次中期息６３仙，將於１２月２日除息，１２月４日暫停辦理股份過
戶登記手續，１２月１３日派發。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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利寶閣 （０１８６９） 四供一， １１╱１１ １３╱１１－１９╱１１ １３╱１２
供股價２３﹒８仙
中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１
新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１
中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２
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