【貿易開戰】美國商務部長：或許無需在本月加徵汽車進口關稅

《經濟通通訊社４日專訊》美國商務部長羅斯表示，與歐盟、日本及南韓的車廠進行良好溝

通後，美國或無需在本月稍後對進口汽車徵收額外關稅。

美國必須在１１月１４日前決定是否以威脅美國國家安全為由，對進口汽車及零件徵收最高

２５％的關稅，上述關稅已推遲６個月徵收，市場認為可能會再度推遲。羅斯稱，在與車廠討論

資本投資計劃後，華府希望避免徵收上述關稅。

美國已經與日本及南韓簽署貿易協議，有可能避免加徵汽車關稅，但與歐盟的談判進展較為

緩慢。（ｍｎ）

