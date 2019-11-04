【貿易開戰】據報美國商務部長已與李克強在今日下午會面

《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，美國商務部長羅斯在泰國舉行的東盟
峰會上會見中國總理李克強。
在今次會面進行前數小時，羅斯於今早才表示首階段協議特別複雜，有可能尚未準備好在本
月簽署的程度，但對最終達成協議表示樂觀，美國艾奧瓦州、夏威夷及阿拉斯加都可能成為總統
特朗普與中國國家主席習近平簽署協議的地點。（ｍｎ）
|國際動態04/11/2019
【歐央行改朝】「超級馬利奧」德拉吉八年行長生涯帶著遺憾謝幕
|生財有道04/11/2019
金管局：外匯基金第三季投資收入202億 港股蝕123億
|生財有道04/11/2019
【5G商用】黃偉豪：中資電訊股借勢升關注資本開資 設備股短炒
|中國故事04/11/2019
【進博會】第二屆進博會明日開幕 上海三大任務完成階段性目標
|FOCUS04/11/2019
【FOCUS】中美協議近「臨門一腳」 佩洛西膺「神助攻」
|生財有道04/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：中手游高位回落5%起止賺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰