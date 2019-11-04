【貿易開戰】據報美國商務部長已與李克強在今日下午會面

《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，美國商務部長羅斯在泰國舉行的東盟

峰會上會見中國總理李克強。

在今次會面進行前數小時，羅斯於今早才表示首階段協議特別複雜，有可能尚未準備好在本

月簽署的程度，但對最終達成協議表示樂觀，美國艾奧瓦州、夏威夷及阿拉斯加都可能成為總統

特朗普與中國國家主席習近平簽署協議的地點。（ｍｎ）

