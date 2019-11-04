【５Ｇ商用】黃偉豪：中資電訊股借勢升關注資本開資，設備股短炒

《經濟通通訊社４日專訊》近日在２０１９中國國際通信展上，國家工信部副部長陳肇雄正

式宣布５Ｇ商用正式啟動，今年年底將開通１３萬個５Ｇ基站，意味著５Ｇ正式進入商用。另外

，內地三大運營商亦公布５Ｇ資費套餐，今日，港股５Ｇ相關股份見追捧，股價見升，當中聯通

（００７６２）升近２％報７﹒９３元。

不過，中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，對內地三大電訊運營商態度有

保留。５Ｇ資費套餐相繼上線，其中資費最便的套餐為每月１２８元人民幣，而最貴則是每月

８６９元人民幣。他認為平價套餐門檻較低，對用戶有吸引力。但要注意的事，月費套餐數據量

有限，加上５Ｇ速度快，用戶很快用完需要另外加錢購買。另外，５Ｇ手機及相關設備仍未完善

，及對明年其資本開資的憂慮，亦是他對其有所保留的原因。



＊中國鐵塔上望１﹒９元＊



但對於相關的５Ｇ設備股，他則認為可以短線買入。５Ｇ設備股在上年年尾及今年年頭表現

較好，加上近期因中美等負面消息，令其股價已經有一定的回調。不過，從資本開資來看，今年

的開資並不大，但相信正式開通商用後開資會才明顯的加大，而５Ｇ實際用戶量亦要等明年才出

。因此認為５Ｇ設備股短期有炒作空間。

相對其他比較波動大的５Ｇ設備股的細價股，更建議部署中國鐵塔（００７８８）。最近其

股價企穩在五十天線附近（約１﹒７８元），可以現價買入，上望到百天線約１﹒９元位置，若

跌穿１﹒７２元就應止蝕離場。（ｆｚ）

