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即市新聞

04/11/2019 09:48

中資電訊股受捧，港股升幅擴大至３２０點報２７４２１突破牛熊線

　　《經濟通通訊社４日專訊》中美雙方皆表示，正進一步討論舉行貿易會晤的地點。加上，中
國正式啟用５Ｇ商用消息持續發酵，帶動電訊相關股及手機設備股繼續受捧；同時，美國政府公
布，１０月非農就業職位增加１２﹒８萬個，勝市場預期。受上述消息造好，帶動港股升幅不斷
擴大，現升３２０點報２７４２１點，破２５０天線，即牛熊線（約２７３８０點）。主板成交
１２５﹒４７億元。國指報１０７６１，升１３９點或升１﹒３１％。
　　上證綜指報２９７０，升１２點或升０﹒４１％，成交３２４﹒７４億元人民幣。
　　深成指報９８６０，升５８點或升０﹒６０％，成交４９５﹒８７億元人民幣。

　　表列十大升幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　２０﹒６０元　　　升３﹒９４％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒９２元　　　升２﹒８９％
　　中國聯通（００７６２）　　　７﹒９９元　　　升２﹒７０％
　　信和置業（０００８３）　　１２﹒１０元　　　升２﹒２０％
　　中海外　（００６８８）　　２５﹒８５元　　　升２﹒１７％

　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒３８元　　　升２﹒１５％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒９６元　　　升２﹒０５％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒２０元　　　升２﹒０１％
　　中石化工（００３８６）　　　４﹒６０元　　　升２﹒００％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５５﹒１０元　　　升１﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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