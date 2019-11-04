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即市新聞

04/11/2019 17:05

《盤後部署》若中國服務業ＰＭＩ勝預期，港股或有力上試八月高位

　　《經濟通通訊社４日專訊》中美雙方稱已就簽署首階段貿易協議達成共識，及後或於美國愛
荷華州舉行貿易會晤，消息刺激中港股市顯著造好，港股今早裂口高開１９９點報２７２９９，
隨著中資金融股隨Ａ股造好，而中國正式啟用５Ｇ商用消息持續發酵，帶動電訊相關股及手機設
備股繼續受捧，港股升幅持續擴大。午後升幅仍然維持，尾段更再度發力，最終恆指以全日最高
位收市，升４４６點或１﹒６５％，報２７５４７點，收復２５０天線，即牛熊線（約
２７３８１點），創逾三個月高位。主板成交８８８﹒１６億元。國企指數報１０８１３，升
１９０點或１﹒８０％。
　　Ａ股方面，上證綜指收報２９７５點，升１７點或升０﹒５８％。深成指收報９８６８點，
升６５點或升０﹒６７％，兩市合共成交４６８４億人民幣。

＊香港經濟環境存憂慮，外資或漸撤在港資金＊

　　香港陸續公布的多項數據仍然負面，就剛剛金管局第三季外匯基金投資收入僅為２０２億元
，雖按年升１﹒１３倍，但按季則急跌５５％。其中，香港股票投資繼續錄得虧損擴大至
１２３億元，次季僅虧損５億元，反映港股仍然波動不穩。
　　另外，摩根大通金融研究研究主管Ｈａｒｓｈ　Ｍｏｄｉ發現，最近數月新加坡銀行業的外
滙存款顯著增加。他指，雖然無法確定有資金從香港外流至新加坡，但承認新加坡銀行體系的外
滙存款，而在過去兩、三個月大幅增加，預料來自金融部門的資產流動將有所轉向。Ｍｏｄｉ更
指出，投資者較傾向於新加坡作為停泊資金的全球樞紐。此消息顯現商界對香港經濟環境仍存有
憂慮，外資或逐漸撤離在港資金，恐不利港股表現。

＊騰訊手遊收入惹憧憬，績前料續有資金流入＊

　　兩大重磅股港交所（００３８８）及騰訊（００７００）將分別於本周三（６日）及下周三
（１３日）公布第三季業績，惟第三季成交偏弱，前者業績恐難帶來驚喜；後者旗下手遊《和平
精英》及海外版《ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ》吸金能力相當強，手遊收入或可勝市場預期，加上
近期呈築底反彈之勢，料績前可繼續吸引資金流入。
　　另外，ＭＳＣＩ將於１１月進行第三階段的增納Ａ股，即所有大型Ａ股納入因子從１５％增
加至２０％，估計會陸續吸引更多資金流入Ａ股，滬指短線有望重返三千關，從而有利港股表現

　　港股連續兩日企穩在二萬七之上，意味已升破半個多月以來的阻力，亦暫在該水平見支持。
另外，港股今日已全日最高位收市，亦同時順勢補回８月初形成的闊約４５２點的下跌裂口。技
術上，ＭＡＣＤ牛差距再次擴大，而保力加通道亦有向上移的跡象，短線仍有望繼續向上。中國
術上，ＭＡＣＤ牛差距再次擴大，而保力加通道亦有向上移的跡象，短線仍有望繼續向上。中國
明日將公布１０月財新服務業ＰＭＩ，若數據勝預期，相信可先行８月高位２７７５４點。相反
，若ＰＭＩ數據不理想，港股明日或借勢回吐今日的升幅，並回補今日形成的部分上升裂口。
（ｊｔ）

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