《盤後部署》若中國服務業ＰＭＩ勝預期，港股或有力上試八月高位

《經濟通通訊社４日專訊》中美雙方稱已就簽署首階段貿易協議達成共識，及後或於美國愛

荷華州舉行貿易會晤，消息刺激中港股市顯著造好，港股今早裂口高開１９９點報２７２９９，

隨著中資金融股隨Ａ股造好，而中國正式啟用５Ｇ商用消息持續發酵，帶動電訊相關股及手機設

備股繼續受捧，港股升幅持續擴大。午後升幅仍然維持，尾段更再度發力，最終恆指以全日最高

位收市，升４４６點或１﹒６５％，報２７５４７點，收復２５０天線，即牛熊線（約

２７３８１點），創逾三個月高位。主板成交８８８﹒１６億元。國企指數報１０８１３，升

１９０點或１﹒８０％。

Ａ股方面，上證綜指收報２９７５點，升１７點或升０﹒５８％。深成指收報９８６８點，

升６５點或升０﹒６７％，兩市合共成交４６８４億人民幣。



＊香港經濟環境存憂慮，外資或漸撤在港資金＊



香港陸續公布的多項數據仍然負面，就剛剛金管局第三季外匯基金投資收入僅為２０２億元

，雖按年升１﹒１３倍，但按季則急跌５５％。其中，香港股票投資繼續錄得虧損擴大至

１２３億元，次季僅虧損５億元，反映港股仍然波動不穩。

另外，摩根大通金融研究研究主管Ｈａｒｓｈ Ｍｏｄｉ發現，最近數月新加坡銀行業的外

滙存款顯著增加。他指，雖然無法確定有資金從香港外流至新加坡，但承認新加坡銀行體系的外

滙存款，而在過去兩、三個月大幅增加，預料來自金融部門的資產流動將有所轉向。Ｍｏｄｉ更

指出，投資者較傾向於新加坡作為停泊資金的全球樞紐。此消息顯現商界對香港經濟環境仍存有

憂慮，外資或逐漸撤離在港資金，恐不利港股表現。



＊騰訊手遊收入惹憧憬，績前料續有資金流入＊



兩大重磅股港交所（００３８８）及騰訊（００７００）將分別於本周三（６日）及下周三

（１３日）公布第三季業績，惟第三季成交偏弱，前者業績恐難帶來驚喜；後者旗下手遊《和平

精英》及海外版《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》吸金能力相當強，手遊收入或可勝市場預期，加上

近期呈築底反彈之勢，料績前可繼續吸引資金流入。

另外，ＭＳＣＩ將於１１月進行第三階段的增納Ａ股，即所有大型Ａ股納入因子從１５％增

加至２０％，估計會陸續吸引更多資金流入Ａ股，滬指短線有望重返三千關，從而有利港股表現

。

港股連續兩日企穩在二萬七之上，意味已升破半個多月以來的阻力，亦暫在該水平見支持。

另外，港股今日已全日最高位收市，亦同時順勢補回８月初形成的闊約４５２點的下跌裂口。技

術上，ＭＡＣＤ牛差距再次擴大，而保力加通道亦有向上移的跡象，短線仍有望繼續向上。中國

術上，ＭＡＣＤ牛差距再次擴大，而保力加通道亦有向上移的跡象，短線仍有望繼續向上。中國

明日將公布１０月財新服務業ＰＭＩ，若數據勝預期，相信可先行８月高位２７７５４點。相反

，若ＰＭＩ數據不理想，港股明日或借勢回吐今日的升幅，並回補今日形成的部分上升裂口。

（ｊｔ）

