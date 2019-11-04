【通烏門】白宮預算管理局官員拒出席聆訊，特朗普勢揭告密者身份

《經濟通通訊社４日專訊》美國眾議院正對總統特朗普進行彈劾調查，不過白宮預算管理局
３名官員拒絕出席本周眾議院的聆訊。
另外特朗普千方百計要揭露「通烏門」告密者的身份，告密者的代表律師扎伊德（Ｍａｒｋ
Ｚａｉｄ）周日表示，願意與情報委員會中的共和黨人直接作供。
據目前資料顯示，告密者是一名美國情報部門官員，其身份尚未公布。特朗普一直批評告密
者提供虛假資訊，涉身份必須公開。（ｍｎ）
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