【脫歐協議】約翰遜拒結盟，英國脫歐黨勢鎅保守黨選票

《經濟通通訊社４日專訊》英國脫歐黨黨魁法拉奇表示，雖然他本人將不參與下個月的大選

，但會在全國為該黨候選人助選，全力追擊首相約翰遜的脫歐協議。

法拉奇一直是疑歐派的代表人物，他於今年成立脫歐黨，並在５月的歐洲選舉中一躍成為贏

得選票最多的英國政黨。

此前法拉奇要求約翰遜放棄跟歐盟達成的脫歐協議，並與脫歐黨結盟，不過約翰遜已表明兩

黨無合作空間。

保守黨目前在民調中領先，但由於英國對脫歐問題依然分歧嚴重，所以大選結果仍有很大的

不確定性。（ｍｎ）

