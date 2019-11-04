《經濟通通訊社４日專訊》日本首相安倍晉三在曼谷與南韓總統文在寅進行約１０分鐘的會
面，兩人就有關南韓法院裁定日業需為二戰時強徵勞工作出賠償事件交流意見，雙方皆同意應透
過對話解決爭端。
安倍在會上再次表達該判決明確違反國際法的日本立場，要求韓方糾正。而據南韓總統府的
消息指，兩人在友好兼且真誠的氣氛下進行交流，一致認為應通過對話解決兩國之間問題，提出
如有必要希望舉行更高級別的磋商。（ｍｎ）
04/11/2019 14:27
【日韓相爭】安倍晉三與文在寅同意通過對話解決二戰強徵勞工爭端
《經濟通通訊社４日專訊》日本首相安倍晉三在曼谷與南韓總統文在寅進行約１０分鐘的會
面，兩人就有關南韓法院裁定日業需為二戰時強徵勞工作出賠償事件交流意見，雙方皆同意應透
過對話解決爭端。
安倍在會上再次表達該判決明確違反國際法的日本立場，要求韓方糾正。而據南韓總統府的
消息指，兩人在友好兼且真誠的氣氛下進行交流，一致認為應通過對話解決兩國之間問題，提出
如有必要希望舉行更高級別的磋商。（ｍｎ）
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