【歐央行改朝】「超級馬利奧」德拉吉八年行長生涯帶著遺憾謝幕

《經濟通通訊社記者吳芷晴４日報道》有「超級馬利奧」（Ｓｕｐｅｒ Ｍａｒｉｏ）之稱

的德拉吉（Ｍａｒｉｏ Ｄｒａｇｈｉ），剛卸任歐洲央行行長，他在歐洲最黑暗的時刻拯救歐

元，但這名「負利率先生」一手倡導的極低利率政策亦令貨幣世界發生翻天覆地的變化。



＊成功走過歐債危機，惟通脹從不達標＊



他８年的任期中在挽救歐元區債務危機中扮演重要角色，同時亦為歐洲央行留下創紀錄新低

的利率，對此市場的評價亦各有不同，批評非常規貨幣政策的副作用以及未能帶領經濟重上正軌

的聲音亦此起彼落。

２０１２年７月，希臘、意大利及西班牙的借貸成本飆升，歐元單一貨幣瀕臨瓦解，德拉吉

就如「孖寶兄弟」一樣勇往直前、誓要竭盡全力捍衛歐元，法國形容德拉吉是這一代最有效的貨

幣政策制定者。自２０１３年以來，歐元區的失業人數下降１１００萬，是十年來最低。歐盟民

調機構Ｅｕｒｏｂａｒｏｍｅｔｅｒ的一項調查顯示，目前約有四分之三的歐元區公民支持單一

貨幣，這是有史以來的最高水平。

不過，最令德拉吉尷尬的是雖然成功挽救歐元，但央行卻在唯一的任務中失敗而回。自

２０１３年以來，歐洲央行將通脹控制在「低於但接近２％水平」的目標每年都未能實現，９月

份歐元區的通脹僅為０﹒８％，而德拉吉決定在９月議息會議上將關鍵利率降至負０﹒５％，並

重啟量化寬鬆政策，更引發央行內部的深層次分歧。



＊堅持己見進一步減息，德法群起反擊＊



歐盟兩大龍頭國德國及法國對進一步放寬政策的有效性表示懷疑，並指出以這種速度央行將

在２０２０年底之前歐元區債券將無債可買，而負利率亦不受市場歡迎，德國小報《Ｂｉｌｄ》

曾經將德拉吉形容為「德拉吉伯爵」，說他像吸血鬼般將德國吸乾。

德拉吉經常引用過去十年來在歐洲創造的１１００萬個工作職位來證明這些政策正在奏效，

而歐洲央行估計，如果不採取行動，歐元區經濟今日將縮水近１％。然而，銀行及保險公司對負

利率逐步侵蝕利潤感到不滿。其他人則擔心，歐洲央行的廉價資金流動正在為樓市製造泡沫，並

支撐那些早應該破產的殭屍企業。

德拉吉在卸任歐洲央行行長的儀式上，最後一次呼籲歐元區國家為經濟提供財政支持。他承

認，低利率帶來的刺激程度不如以往，為了讓貨幣政策加快實現

目標並減少副作用，需要其他政策來加強。出席儀式的領導人有德國總理默克爾、法國總統馬克

龍以及下一任歐洲央行行長拉加德。

今年夏天宣布拉加德的任命後，股市上漲，因為投資者押注德拉吉的寬鬆貨幣政策時代的將

得以延續。拉加德的主要任務之一不是調整貨幣槓桿，而是說服一些富裕國家主要是德國採取財

政刺激措施，相信這將會是一個極艱辛的任務。

