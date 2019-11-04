【歐央行改朝】拉加德若能化解德國怒氣，歐盟可望否極泰來

《經濟通通訊社記者吳芷晴４日報道》德拉吉（Ｍａｒｉｏ Ｄｒａｇｈｉ）在任職歐洲央

行行長８年內拯救歐元，抵禦自２０年前歐元創立以來最嚴重的金融危機，但這位７２歲的老人

知道這項工作只是部分完成，留給繼任人拉加德（Ｃｈｒｉｓｔｉｎｅ Ｌａｇａｒｄｅ）不少

燙手山芋。



＊歐洲經濟未見起色，央行黔驢技窮＊



在歐洲央行正在耗盡火力來刺激經濟之際，市場對其行動的批評聲音卻愈來愈大，曾與拉加

德共事四年的國基會（ＩＭＦ）首席經濟學家Ｏｌｉｖｉｅｒ Ｂｌａｎｃｈａｒｄ直言，「貨

幣政策幾乎已不再是彈藥，但如果央行如此明確地表示，可能會嚇怕市場。因此拉加德必須做出

微妙的平衡舉動，稱自己還有很多工作可要做，同時堅持要求歐元區國家作出相應的財政支持。

」

在德拉吉的領導下，歐洲央行陷入負利率的混亂局面，其買債計劃已接近上限，若再出現新

一次金融危機，央行尚有多少工具可以應對大家都心知肚明。不過導致拉加德上場後所面對的困

局進一步複雜化的是，央行上個月決定減息並重新買債計劃的決定，在央行的高層中出現分歧。



＊拉加德長袖善舞，冀揉合內部分歧＊



不只德國、法國、荷蘭及奧地利的央行批評該計劃，甚至連不少歐洲央行退休大佬亦作出抨

擊，這可能會令拉加德更加難以進一步放寬貨幣政策。芬蘭央行行長Ｏｌｌｉ Ｒｅｈｎ亦坦率

地指，改善央行理事會的團隊合作性對拉加德來說是一項重大的挑戰。

拉加德在許多方面都不是領導歐洲央行的常規選擇，與大多數央行行長不同，現年６３歲的

她不是經濟學家，亦從未制定過貨幣政策。不過拉加德過去擔任國基會（ＩＭＦ）總裁及法國政

府部長，以政治靈巧而聞名，巧妙地處理與政府，工會及商業領袖的緊張關係。

投資者認為，拉加德在貨幣政策的關鍵領域上將會走上德拉吉的舊路，就在宣布任命後，股

市反彈證明這一點。但在其他領域，她可能會不大相同，她較德拉吉更熱情、更外向，經濟學家

希望拉加德能夠利用她的政治經驗及人脈來打破央行與德國之間僵局，相信拉加德上任後面臨的

最大挑戰將是能否逼使德國採取重大財政刺激措施。



＊堅持寬鬆貨幣政策需財政政策支持＊



拉加德明顯注意到德拉吉的量寬政策及要求歐洲龍頭大國實施財政寬鬆政策，引起德國的強

烈反感，她作為歐洲央行行長的首次演說中將向德國伸出橄欖枝，表揚極力反對寬鬆貨幣政策的

德國前財政部長朔伊布勒。她在最近接受德國雜誌《明鏡》訪問時更表示，自己正計劃開始學習

德語，並已經購買法蘭克福當地的食譜，因歐洲央行總部正正就在法蘭克福。

當然拉加德不會在增加財政政策上放過德國，畢竟央行再印銀紙的彈藥已不多，在這方面她

與德拉吉的立場是一致的。目前德國目前政府債務已減少到佔ＧＤＰ的６０％以下，加上作為歐

元區經濟的龍頭，在情在理亦應提高政策開支及減稅以支持歐洲經濟復甦。

當歐洲議會議員最近問拉加德是否同意德拉吉決定採取一切措施保護歐元區時，她回答指，

自己的目標是要避免陷入這種情況，因為如果要這樣做，那將意味著其他國家的財政政策沒有做

他們必須做的事情，強調歐洲央行不能揮一揮舞魔杖就能提供救援。她笑稱：「我不是一個能變

魔法的仙女。」

