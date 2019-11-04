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即市新聞

04/11/2019 16:55

《台股攻略－馮偉明》中美貿易戰露曙光，台股今開高走高

　　《台股攻略》中美雙方有望在本月簽署第一階段協議，並解除華為禁令，刺激台股開高走高
，今日（４日）升１５７﹒３２點，收報１１５５６﹒８５點，成交量為新台幣１５６６﹒０５
億元。
　　台積電董事長劉德音預期明年將是其公司大大成長的一年，刺激股價站上新台幣３００元大
關、升超過２％，鴻海亦漲停板，創近６個月新高，大立光亦重回新台幣４５００元關卡，升超
過２％。受蘋果股價創新高剌激，蘋概股可成升超過６％、華通升４％。在鴻海領軍下，泛鴻海
集團表現強勁，亞太電、台揚及帆宣升超過３％，鴻準、新普、台通、群創表現亦佳。另一方面
，受惠雙十一購物節即將到來，宅配通升超過７％，嘉里大榮、東森、榮運表現亦不俗。遊戲股
傳奇今日跌超過２％，較為弱勢；大宇資、網龍、智崴、鈊象及橘子亦相對弱勢。
　　貿易戰緩和加上美股強勢，帶動台股多頭氣勢，指數頻創新高，建議投資者在操作上不宜高
追，宜待獲利盤出現才入市，此外，也要留意周五（８日）ＭＳＣＩ調整。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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