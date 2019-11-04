《台股攻略－馮偉明》中美貿易戰露曙光，台股今開高走高

《台股攻略》中美雙方有望在本月簽署第一階段協議，並解除華為禁令，刺激台股開高走高

，今日（４日）升１５７﹒３２點，收報１１５５６﹒８５點，成交量為新台幣１５６６﹒０５

億元。

台積電董事長劉德音預期明年將是其公司大大成長的一年，刺激股價站上新台幣３００元大

關、升超過２％，鴻海亦漲停板，創近６個月新高，大立光亦重回新台幣４５００元關卡，升超

過２％。受蘋果股價創新高剌激，蘋概股可成升超過６％、華通升４％。在鴻海領軍下，泛鴻海

集團表現強勁，亞太電、台揚及帆宣升超過３％，鴻準、新普、台通、群創表現亦佳。另一方面

，受惠雙十一購物節即將到來，宅配通升超過７％，嘉里大榮、東森、榮運表現亦不俗。遊戲股

傳奇今日跌超過２％，較為弱勢；大宇資、網龍、智崴、鈊象及橘子亦相對弱勢。

貿易戰緩和加上美股強勢，帶動台股多頭氣勢，指數頻創新高，建議投資者在操作上不宜高

追，宜待獲利盤出現才入市，此外，也要留意周五（８日）ＭＳＣＩ調整。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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