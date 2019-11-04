《窩輪豪情－梁業豪》「一浪高於一浪」局勢已經形成

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、非必需

性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為碧

桂園（０２００７）、海爾電器（０１１６９）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則

宜首選中國宏僑（０１３７８）、中國電信（００７２８）與翰森製藥（０３６９２）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、公用事業與非必需性消費業。此外

，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為碧桂園、高鑫零售

（０６８０８）與舜宇光學科技（０２３８２），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參

考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國宏僑、翰森製

藥與中石油（００８５７）。

今早（４日）港股裂口高開，應屬投資者意料之內。恆指期貨曾高見２７４８１，升越了９

月高位２７３８７，確認了中期局勢應屬於「一浪高於一浪」。好友的下站進攻目標為７月高位

２９０８０，料後市可反覆再升。此外，恆生指數９月高位２７３６６亦已被升越，形勢對好友

非常有利，只怕成交量增幅不配合。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

