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即市新聞

04/11/2019 10:12

《窩輪豪情－梁業豪》「一浪高於一浪」局勢已經形成

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、非必需
性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為碧
桂園（０２００７）、海爾電器（０１１６９）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國宏僑（０１３７８）、中國電信（００７２８）與翰森製藥（０３６９２）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、公用事業與非必需性消費業。此外
，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為碧桂園、高鑫零售
（０６８０８）與舜宇光學科技（０２３８２），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參
考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國宏僑、翰森製
藥與中石油（００８５７）。
　　今早（４日）港股裂口高開，應屬投資者意料之內。恆指期貨曾高見２７４８１，升越了９
月高位２７３８７，確認了中期局勢應屬於「一浪高於一浪」。好友的下站進攻目標為７月高位
２９０８０，料後市可反覆再升。此外，恆生指數９月高位２７３６６亦已被升越，形勢對好友
非常有利，只怕成交量增幅不配合。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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