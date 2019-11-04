《談國論企－黎偉成》經濟朝高質發展公有多種制並重

《談國論企》中共第１９屆中央委員會第四次會議（簡稱四中全會）公報，談及經濟時指出

要「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，以推動經濟高質量發展，強調公有制的重要性和以此

與多種所有制經濟共同發展。



＊有中國特色的社會主義經濟要共同富貴＊



《公報》是以社會主義作為軸心論及中國政治、經濟、民生等各個層面，指出「中國特色社

會主義制度是黨和人民在長期實踐探索中形成的科學制度體系」，強調「我國國家治理一切工作

和活動都依照中國特色社會主義制度展開」，「我國國家治理體糸和治理能力是中國特色社會主

義制度及其執行能力的集中體現」，重點是中國特色社會主義制度這個科學制度體系，為長期實

踐探索形成的，至今所取得的豐碩成果，不僅引世界高度重視、羡慕，甚至有若干國家因忌妒而

對華進行攻奸，最明顯者當然是美國對華單邊地掀起貿戰和鍥而不捨地不斷擴大戰火至經濟、個

企等全面之戰。

正因為這是習近平新時代中國特色社會主義思想，取得豐碩佳效，由是公報以社會主義作為

經濟以及各層面事項的導詞，乃理所當然之舉，重點有：

（一）「必須堅持社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用」，所

指的資源配置（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ），最重要之處是組織物資資料、設

備、資本以至勞動力等生產要素中相對有限、稀缺的資源，進行合理配置，以相對少的資源生產

出最適用的商品和勞務，以獲取最佳的效益，而資源配置合理與否，對一個國家的經濟發展成與

財有極其重要的影響，此為全會提出要「更好發揮政府作用」，作為全面貫徹新發展理念，堅持

以供給側結構性改革為主線，加快建設現代化經濟體系。

惹人注目的，是（二）全會強調「公有制為主體、多種所有制經濟共同發展」，所指的公有

制（Ｐｕｂｌｉｃ Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ）是指國有經濟、集體經濟及混合所有制經濟中的國有

成分和集體成分，公有制的主體地位乃體現於公有資產在社會總資產中佔優勢、國有經濟掌控國

民經濟命脈和對經濟發展起上主導作用，而公有制在中國現下續為經濟主體的同時，要與「多種

所有制」經濟共同發展，意味中國的改革開放使經濟納入新的層面。

以公有制為主、多種所有制經濟共同發展的基調，是：按勞分配為主體、多種分配方式並存

，作為「社會主義市場經濟體制等社會主義基本制度」，以此「體現了社會主義制度優越性，又

同中國社會主義初級階段社會生產力發展水平相適應」，策略與做法是：（Ｉ）「要毫不動搖鞏

固和發展公有制經濟」，和（ＩＩ）「毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」；而

（ＩＩＩ）堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，目的是為了（ｉ）加快完善社會主義市場

經濟體制，和最令人感到高度興趣的當然是（ｉｉ）完善科技創新體制機制，（ｉｉｉ）建設更

高水平開放型經濟新體制，一個是「科技創新」的完善，一個是「開放型經濟新體制」的建設要

達致更高水平，是公有制和多種制相結合之高效。



＊要全面實現國家治理體系和治理能力現代化＊



（三）經濟高效、優質的發展，乃全會所要達致的「堅持以人民為中心的發展思想，不斷保

障和改善民生、增進人民福祉，走共同富裕道路的顯著優勢」，此語的重點清清楚楚地強烈反映

出中共改革開放多年來花了這麼多的氣力，就要「共同富裕」，就是要不斷保障和改善民生，目

標是崇高的，從現時已有的成果，又是可達的，是之為中國特色社會主義制度在中國千百年歷史

難能可貴之處。

由是全會提出多項重要任務：（１）堅持改革創新、與時俱進，善於自我完善、自我發展，

使社會充滿生機活動的顯著優勢；（２）堅持德才兼備、選賢任能，聚天下英才而用之，培養造

就更多優秀人才的顯著優勢；（３）堅持獨立自主和對外開放相統一，積極參與全球治理，為構

建人類命運共同體不斷作出貢獻的顯著優勢。

重要的是（四）全會指出：突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制

度、重要制度，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的

體制，加強系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，把我國制度優勢更好轉人為國家治理效

能，為實現「兩個一百年」奮鬥目標，實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力保證。

到新中國成立一百年時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制

度更加鞏固、優越性充分展現。

我相信。

評四中全會（之二）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

