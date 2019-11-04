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即市新聞

04/11/2019 15:46

《外匯達仁－盧楚仁》拉加德新官上任勢放鴿

　　《外匯達仁》雖然上星期聯儲局議息已經結束，但這個星期外匯市場的焦點，仍然圍繞在央
行的身上，包括歐洲央行總裁拉加德，會在今晚（４日）深夜０２：００ａｍ發表上任後首次的
演說。另外，澳洲和英國央行的議息會議在周二（５日）及周四（７日）進行，估計相關央行總
裁均有機會發表寬鬆貨幣政策的言論。最後，還有７位聯儲局委員亦會在本周發表演說。
　
　　現年六十三歲的拉加德，大家都知道她前身是國際貨幣基金會總裁，但可能不知道她出任國
際貨幣基金會總裁一職之前是法國財政部長。所以，雖然拉加德是律師出生，但她絕對具備豐富
財金經驗。在２０１１年出掌國際貨幣基金會總裁一職的時候，剛好經歷歐洲債務危機爆發，到
她卸任離職，又經歷歐洲經濟全面放緩，甚至部分國家已經陷入經濟衰退。故在過去這一段期間
，拉加德不斷呼籲環球各主要工業國要加大刺激經濟力度來振興經濟。因此，普遍金融市場均認
為拉加德未來的貨幣政策路向，仍然會走鴿派路線，甚至比前歐洲央行總裁德拉吉更加鴿派。
　
　　上星期所公布的歐洲經濟數據，雖然似有所企穩，沒有顯著惡化下去，但作為新官上任三把
火的拉加德，估計會展述他未來的施政大綱，因而有機會向市場釋放未來繼續寬鬆貨幣政策的路
向。市場最為關心她會否加碼量化寬鬆，若有此暗示的話，估計會對歐元有貶值壓力。相反，若
拉加德沒有預期中放鴿的話，那麼歐元匯價可能會進一步攀升。故此，今日拉加德的演說，是歐
元後市走勢的風向標。我相信拉加德亦都明白她今日不放鴿的話，歐元匯價便會大幅攀升，對歐
洲經濟會有負面影響，故此我仍相信拉加德今日放鴿的機會仍然較大。　
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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