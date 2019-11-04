《外匯達仁－盧楚仁》拉加德新官上任勢放鴿

《外匯達仁》雖然上星期聯儲局議息已經結束，但這個星期外匯市場的焦點，仍然圍繞在央

行的身上，包括歐洲央行總裁拉加德，會在今晚（４日）深夜０２：００ａｍ發表上任後首次的

演說。另外，澳洲和英國央行的議息會議在周二（５日）及周四（７日）進行，估計相關央行總

裁均有機會發表寬鬆貨幣政策的言論。最後，還有７位聯儲局委員亦會在本周發表演說。



現年六十三歲的拉加德，大家都知道她前身是國際貨幣基金會總裁，但可能不知道她出任國

際貨幣基金會總裁一職之前是法國財政部長。所以，雖然拉加德是律師出生，但她絕對具備豐富

財金經驗。在２０１１年出掌國際貨幣基金會總裁一職的時候，剛好經歷歐洲債務危機爆發，到

她卸任離職，又經歷歐洲經濟全面放緩，甚至部分國家已經陷入經濟衰退。故在過去這一段期間

，拉加德不斷呼籲環球各主要工業國要加大刺激經濟力度來振興經濟。因此，普遍金融市場均認

為拉加德未來的貨幣政策路向，仍然會走鴿派路線，甚至比前歐洲央行總裁德拉吉更加鴿派。



上星期所公布的歐洲經濟數據，雖然似有所企穩，沒有顯著惡化下去，但作為新官上任三把

火的拉加德，估計會展述他未來的施政大綱，因而有機會向市場釋放未來繼續寬鬆貨幣政策的路

向。市場最為關心她會否加碼量化寬鬆，若有此暗示的話，估計會對歐元有貶值壓力。相反，若

拉加德沒有預期中放鴿的話，那麼歐元匯價可能會進一步攀升。故此，今日拉加德的演說，是歐

元後市走勢的風向標。我相信拉加德亦都明白她今日不放鴿的話，歐元匯價便會大幅攀升，對歐

洲經濟會有負面影響，故此我仍相信拉加德今日放鴿的機會仍然較大。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

