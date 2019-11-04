  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/11/2019 09:58

《異動股》中手游（００３０２）升一成再破頂，較招股價漲近四成

　　《經濟通通訊社４日專訊》中手游（００３０２）繼續有資金追捧，上周五（１日）反彈逾
兩成後，現價續升１０﹒６３％，報３﹒８５元，盤中高見３﹒９５元，再創上市新高；成交約
７８８１萬股，涉資３﹒０２億元。
　　該股於上周四（３１日）掛牌，招股價為２﹒８３元，現價較招股價高３６％。
　　現時，恆生指數報２７４２０點，升３２０點或升１﹒１８％，主板成交１６０﹒３０億元
。國企指數報１０７６６點，升１４４點或升１﹒３６％。
　　上證綜合指數報２９７２點，升１３點或升０﹒４７％，成交４０９﹒８８億元人民幣。
　　深證成份指數報９８５１點，升４９點或升０﹒５０％，成交６２８﹒３８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　指尖悅動（０６８６０）　　　０﹒５２０元　　　升　１﹒９６％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　５﹒３４０元　　　升　３﹒０９％
　　網龍　　（００７７７）　　１８﹒５６０元　　　升　２﹒６５％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒５５０元　　　升　０﹒８９％
　　騰訊控股（００７００）　３２４﹒４００元　　　升　０﹒８７％
　　博雅互動（００４３４）　　　１﹒１３０元　　　升　０﹒８９％
　　第七大道（００７９７）　　　２﹒８２０元　　　無升跌
　　飛魚科技（０１０２２）　　　０﹒２４７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態04/11/2019
沙特阿美IPO獲批 12月本國上市
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】民主黨沃倫呼聲漲 「吹哨人」明打侵侵暗指拜登?
生財有道01/11/2019
【嚟緊炒D乜】金界積極參加券商論壇估值望升 股價料迭創新高
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】特朗普陷「通烏」濟私 民主黨「奪命」調查快收尾
FOCUS01/11/2019
【FOCUS】衰退再臨香江 小心內資「回朝」
生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金