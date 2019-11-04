《異動股》中手游（００３０２）升一成再破頂，較招股價漲近四成

《經濟通通訊社４日專訊》中手游（００３０２）繼續有資金追捧，上周五（１日）反彈逾
兩成後，現價續升１０﹒６３％，報３﹒８５元，盤中高見３﹒９５元，再創上市新高；成交約
７８８１萬股，涉資３﹒０２億元。
該股於上周四（３１日）掛牌，招股價為２﹒８３元，現價較招股價高３６％。
現時，恆生指數報２７４２０點，升３２０點或升１﹒１８％，主板成交１６０﹒３０億元
。國企指數報１０７６６點，升１４４點或升１﹒３６％。
上證綜合指數報２９７２點，升１３點或升０﹒４７％，成交４０９﹒８８億元人民幣。
深證成份指數報９８５１點，升４９點或升０﹒５０％，成交６２８﹒３８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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指尖悅動（０６８６０） ０﹒５２０元 升 １﹒９６％
ＩＧＧ （００７９９） ５﹒３４０元 升 ３﹒０９％
網龍 （００７７７） １８﹒５６０元 升 ２﹒６５％
創夢天地（０１１１９） ４﹒５５０元 升 ０﹒８９％
騰訊控股（００７００） ３２４﹒４００元 升 ０﹒８７％
博雅互動（００４３４） １﹒１３０元 升 ０﹒８９％
第七大道（００７９７） ２﹒８２０元 無升跌
飛魚科技（０１０２２） ０﹒２４７元 無升跌
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（ｆｚ）