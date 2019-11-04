《異動股》ＡＳＭ太平洋（５２２）挫５％穿五十天線，暫連跌四日

《經濟通通訊社４日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）現跌５﹒０５％，報９７﹒８元，

暫連跌四日累挫近１２％，盤中低見９７﹒１元，穿五十天線（約９８﹒９１３元）；成交約

１１０萬股，涉資１﹒０８億元。

富瑞早前發表研究報告指出，ＡＳＭ太平洋第三季收入及純利比市場預測分別低９％及

５３％，主要因為部分收入遞延入帳、毛利率較低但稅率上升所致。富瑞預期ＡＳＭ太平洋第四

季表現續弱，但將曙光已見，料明年首季可見強勁的反彈，將公司目標價由１００元輕微下跌至

９８元，評級仍為「持有」。

現時，恆生指數報２７３７５，升２７５點或升１﹒０２％，主板成交２６０﹒１３億元。

國企指數報１０７５０，升１２８點或升１﹒２１％。

上證綜合指數報２９７１，升１３點或升０﹒４６％，成交６７５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報９８５８，升５５點或升０﹒５７％，成交１０３８﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中電華大科技（０００８５） ０﹒６４０元 跌１﹒５４％

瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０６５元 跌２﹒９９％

中芯國際 （００９８１） １０﹒３００元 升１﹒９８％

華虹半導體 （０１３４７） １５﹒６４０元 升０﹒１３％

上海復旦 （０１３８５） ５﹒８７０元 跌０﹒６８％

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒４７０元 跌２﹒０８％

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（ｊｔ）

