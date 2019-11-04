  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/11/2019 10:22

《異動股》ＡＳＭ太平洋（５２２）挫５％穿五十天線，暫連跌四日

　　《經濟通通訊社４日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）現跌５﹒０５％，報９７﹒８元，
暫連跌四日累挫近１２％，盤中低見９７﹒１元，穿五十天線（約９８﹒９１３元）；成交約
１１０萬股，涉資１﹒０８億元。
　　富瑞早前發表研究報告指出，ＡＳＭ太平洋第三季收入及純利比市場預測分別低９％及
５３％，主要因為部分收入遞延入帳、毛利率較低但稅率上升所致。富瑞預期ＡＳＭ太平洋第四
季表現續弱，但將曙光已見，料明年首季可見強勁的反彈，將公司目標價由１００元輕微下跌至
９８元，評級仍為「持有」。
　　現時，恆生指數報２７３７５，升２７５點或升１﹒０２％，主板成交２６０﹒１３億元。
國企指數報１０７５０，升１２８點或升１﹒２１％。
　　上證綜合指數報２９７１，升１３點或升０﹒４６％，成交６７５﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報９８５８，升５５點或升０﹒５７％，成交１０３８﹒８９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒６４０元　　　跌１﹒５４％
　　瑞鑫國際集團（００７２４）　　　０﹒０６５元　　　跌２﹒９９％
　　中芯國際　　（００９８１）　　１０﹒３００元　　　升１﹒９８％
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１５﹒６４０元　　　升０﹒１３％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　５﹒８７０元　　　跌０﹒６８％
　　腦洞科技　　（０２２０３）　　　０﹒４７０元　　　跌２﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態04/11/2019
沙特阿美IPO獲批 12月本國上市
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】民主黨沃倫呼聲漲 「吹哨人」明打侵侵暗指拜登?
生財有道01/11/2019
【嚟緊炒D乜】金界積極參加券商論壇估值望升 股價料迭創新高
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】特朗普陷「通烏」濟私 民主黨「奪命」調查快收尾
FOCUS01/11/2019
【FOCUS】衰退再臨香江 小心內資「回朝」
生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金