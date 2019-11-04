《午市前瞻》港股升破牛熊線，負面消息仍在短期僅上望２７８００

《經濟通通訊社４日專訊》中美兩國上周五（１日）指已就首階段貿易協議達成共識，料或

於美國愛荷華州簽署，美股標指及納指創新高，刺激港股今早高開１９９點報２７２９９，之後

升幅持續擴大，最多升３９８點高見２７４９９點創三個月高位，最終午收２７４４８點，升

３４７點或升１﹒２８％，收復俗稱牛熊線的２５０天線（約２７３８１點），主板成交４７５

﹒３４億元。國企指數報１０７７９點，升１５６點或升１﹒４８％。

Ａ股全線造好，上證綜合指數半日收報２９８０點，升２２點或升０﹒７５％，成交

１１３０﹒３６億元人民幣。深證成分指數收報９８９９點，升９７點或升０﹒９９％，成交

１６９８﹒２４億元人民幣。

重磅股方面，獲麥格理調升目標價的友邦（０１２９９），股價升２﹒４５％，報８１﹒４

５元。手遊板塊普遍造好，騰訊（００７００）升１﹒１８％，報３２５﹒４元。建行

（００９３９）升１﹒４２％，報６﹒４５元。港交所（００３８８）升０﹒４９％，報

２４８﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒５４％，報６４﹒６元。



＊石藥領漲藍籌，５Ｇ套餐出中資電訊股反彈＊



石藥（０１０９３）早前公布，其附屬歐意藥業公司開發的三款藥品近日獲國家藥品監督管

理局批准通過仿製藥質量和療效一致性評價，刺激藥品板塊普遍上揚，石藥升４﹒４４％，報

２０﹒７元。綠葉製藥（０２１８６）長效注射藥物「Ｒｙｋｉｎｄｏ」生產基地，成功通過上

市批准前檢查，升７﹒９５％，報６﹒３８元。中生製藥（０１１７７）升３﹒４１％，報

１２﹒１２元。翰森製藥（０３６９２）升２﹒５４％，報２４﹒２元。東陽光藥

（０１５５８）升３﹒１３％，報４９﹒４元。

近日內地三大電訊商公布５Ｇ收費計劃內容，三大電訊商普遍造好。中移動（００９４１）

升０﹒５４％，報６４﹒６元。中聯通（００７６２）升１﹒９３％，報７﹒９３元。中電信（

００７２８）無升跌，報３﹒３６元。

人民幣近期持續強勢，加上上周公布的１０月澳門賭收數據勝市場預期，刺激濠賭股持續反

彈。銀娛（０００２７）升１﹒７５％，報５５﹒１元。永利澳門（０１１２８）升

２﹒４７％，報１７﹒４４元。金沙（０１９２８）漲１﹒７９％，報３９﹒８元。新濠國際（

００２００）升１﹒６９％，報２１元。澳博（００８８０）升１﹒５３％，報８﹒６３元。



＊人幣上揚內房內險升，中美談攏手機設備漲＊



人民幣繼續上揚，擁有較多人民幣資產的內房股及內險股普遍上漲。恆大（０３３３３）升

３﹒７６％，報２０﹒１５元。融創（０１９１８）升４﹒４５％，報３８﹒７５元。碧桂園（

０２００７）升１﹒９７％，報１１﹒３６元。萬科（０２２０２）升０﹒６９％，報

２９﹒２元。中國奧園（０３８８３）１０月合同銷售增五成半，升２﹒６２％，報１０﹒９６

元。

內險股方面，平保（０２３１８）升１﹒８％，報９３﹒４元。新華保險（０１３３６）升

４﹒５２％，報３２﹒３５元。中國太平（００９６６）升５﹒７４％，報１９﹒５２元。中國

太保（０２６０１）升３﹒６％，報３０﹒２元。國壽（０２６２８）升０﹒９７％，報

２０﹒７５元。

受惠中美貿易首階段協議談攏，手機設備股普遍上升，比亞迪電子（００２８５）升

３﹒２８％，報１３﹒８４元。丘鈦（０１４７８）升２﹒０９％，報１０﹒７４元；舜宇

（０２３８２）升１﹒１６％，報１３０﹒９元。富智康（０２０３８）升０﹒９％報１﹒１２

元。瑞聲（０２０１８）則出現回吐，跌０﹒４９％，報５１﹒２５元。



＊黃偉豪：港股未進牛市現屬短期反彈，二萬七料見支持＊



中美上周分別表示在核心關注貿易議題取得共識，上周五美股走高，恆指今早半日升逾

３００點，更突破２５０天牛熊分界線（約２７３８１），中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟

通通訊社》表示，近期中美雙方頻頻發出利好消息，若恆指短期動力能保持，企穩２５０天線，

相信能試上２７８００點。對於是否表示港股進入牛市，他認為還是要看局勢，雖然中美貿談現

階段順利，而香港事件對大市的影響減弱，但是相關的負面消息仍沒有消除，因此，相信目前只

是短期反彈，暫２７０００附近見支持。（ｆｚ、ｋｓ）

