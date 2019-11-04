【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒７億人幣，買美團藥明沽融創建行

《經濟通通訊社４日專訊》有消息指中美已就簽署首階段貿易協議達成共識，美股標指及納
指再創新高，港股今早跟隨高開１９９點報２７２９９。在Ａ股同樣造好下，港股升幅持續擴大
，最終以全日最高位收漲４４６點或１﹒６５％，報２７５４７點，創逾三個月高位，收復
２５０天線（約２７３８１點）。
按額度計算，北水全日淨流入１０﹒６８億元人民幣增加近１２％。北水淨買入最多的個股
依次是美團點評（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、金山軟件（０３８８８）；淨賣出
最多的依次是融創中國（０１９１８）、建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）。
主板成交８８８﹒１６億元，增加約１１﹒９％。其中港股通成交１２５﹒９９億元，佔總
成交１４﹒２％。
＊北水再追美團，股價迭創新高＊
美團點評自被納入港股通後，日日有北水接力，今日再次成為北水「買入榜」榜首，淨買入
６﹒１億元，六日累計淨買入４４億元。美團收報９８﹒４元，升４﹒９％，盤中高見
９９﹒２５元，創歷史新高。
藥明生物連續兩日獲北水力捧，淨買入８５００萬元。股價收報８６﹒７元，微升
０﹒２９％。
融創則繼續成為北水力沽對象，淨沽出近２﹒４億元，融創全日升４﹒８５％，報３８﹒９
元。騰訊將於下周三（１３日）公布第三季業績，惟績前被北水沽貨，淨沽出近２﹒４億元，股
價收３２７﹒６元，漲１﹒８７％。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團點評（０３６９０） ６．１２
藥明生物（０２２６９） ０．８５
金山軟件（０３８８８） ０．７８
中國太保（０２６０１） ０．６２
中國太平（００９６６） ０．５８
淨沽出最多港股：
融創中國（０１９１８） －２．４４
建設銀行（００９３９） －２．３８
騰訊控股（００７００） －２．３６
中國移動（００９４１） －１．０８
中國平安（０２３１８） －０．４８
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（ｊｔ）