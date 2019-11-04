【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒７億人幣，買美團藥明沽融創建行

《經濟通通訊社４日專訊》有消息指中美已就簽署首階段貿易協議達成共識，美股標指及納

指再創新高，港股今早跟隨高開１９９點報２７２９９。在Ａ股同樣造好下，港股升幅持續擴大

，最終以全日最高位收漲４４６點或１﹒６５％，報２７５４７點，創逾三個月高位，收復

２５０天線（約２７３８１點）。

按額度計算，北水全日淨流入１０﹒６８億元人民幣增加近１２％。北水淨買入最多的個股

依次是美團點評（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、金山軟件（０３８８８）；淨賣出

最多的依次是融創中國（０１９１８）、建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）。

主板成交８８８﹒１６億元，增加約１１﹒９％。其中港股通成交１２５﹒９９億元，佔總

成交１４﹒２％。



＊北水再追美團，股價迭創新高＊



美團點評自被納入港股通後，日日有北水接力，今日再次成為北水「買入榜」榜首，淨買入

６﹒１億元，六日累計淨買入４４億元。美團收報９８﹒４元，升４﹒９％，盤中高見

９９﹒２５元，創歷史新高。

藥明生物連續兩日獲北水力捧，淨買入８５００萬元。股價收報８６﹒７元，微升

０﹒２９％。

融創則繼續成為北水力沽對象，淨沽出近２﹒４億元，融創全日升４﹒８５％，報３８﹒９

元。騰訊將於下周三（１３日）公布第三季業績，惟績前被北水沽貨，淨沽出近２﹒４億元，股

價收３２７﹒６元，漲１﹒８７％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ６．１２

藥明生物（０２２６９） ０．８５

金山軟件（０３８８８） ０．７８

中國太保（０２６０１） ０．６２

中國太平（００９６６） ０．５８



淨沽出最多港股：

融創中國（０１９１８） －２．４４

建設銀行（００９３９） －２．３８

騰訊控股（００７００） －２．３６

中國移動（００９４１） －１．０８

中國平安（０２３１８） －０．４８

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（ｊｔ）

