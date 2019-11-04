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04/11/2019 18:01

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒７億人幣，買美團藥明沽融創建行

　　《經濟通通訊社４日專訊》有消息指中美已就簽署首階段貿易協議達成共識，美股標指及納
指再創新高，港股今早跟隨高開１９９點報２７２９９。在Ａ股同樣造好下，港股升幅持續擴大
，最終以全日最高位收漲４４６點或１﹒６５％，報２７５４７點，創逾三個月高位，收復
２５０天線（約２７３８１點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒６８億元人民幣增加近１２％。北水淨買入最多的個股
依次是美團點評（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、金山軟件（０３８８８）；淨賣出
最多的依次是融創中國（０１９１８）、建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交８８８﹒１６億元，增加約１１﹒９％。其中港股通成交１２５﹒９９億元，佔總
成交１４﹒２％。

＊北水再追美團，股價迭創新高＊

　　美團點評自被納入港股通後，日日有北水接力，今日再次成為北水「買入榜」榜首，淨買入
６﹒１億元，六日累計淨買入４４億元。美團收報９８﹒４元，升４﹒９％，盤中高見
９９﹒２５元，創歷史新高。
　　藥明生物連續兩日獲北水力捧，淨買入８５００萬元。股價收報８６﹒７元，微升
０﹒２９％。
　　融創則繼續成為北水力沽對象，淨沽出近２﹒４億元，融創全日升４﹒８５％，報３８﹒９
元。騰訊將於下周三（１３日）公布第三季業績，惟績前被北水沽貨，淨沽出近２﹒４億元，股
價收３２７﹒６元，漲１﹒８７％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　６．１２　
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　０．８５　
　　金山軟件（０３８８８）　　　　　　０．７８　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　　０．６２　
　　中國太平（００９６６）　　　　　　０．５８　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－２．４４　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－２．３８　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－２．３６　
　　中國移動（００９４１）　　　　　－１．０８　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－０．４８　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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