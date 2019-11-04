《美元走勢－羅明立》英鎊短線升幅或有限，只宜低位輕倉吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒２５ １０８﹒２１ １０８﹒２５

歐元╱美元 １﹒１１７３ １﹒１１６０ １﹒１１６７

英鎊╱美元 １﹒２９４２ １﹒２９３０ １﹒２９３５

美元╱瑞郎 ０﹒９８７０ ０﹒９８３８ ０﹒９８６５

美元╱港元 ７﹒８３９８ ７﹒８３５２ ７﹒８３７１

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《美元走勢》美國１０月非農新增職位１２﹒８萬個，高於預期的８﹒９萬個。而失業率略

為回升０﹒１％至３﹒６％，符合預期；平均時薪則按月增加０﹒２％，略低於預期的０﹒３％

。數據顯示美國勞工市場保持穩健，降低減息預期，但對美匯指數刺激不大。中美上周五（１日

）進行電話會談，雙方認同進展良好，美方官員預期第一階段協議有望於本月完成。美元繼續在

支持位９７以上窄幅上落，下行風險仍然較高。

本周四（７日），英倫銀行將進行議息。英國時報上周末報道，英國首相約翰遜在其大選政

綱中，放棄了無協議下脫歐的威脅，把焦點放在盡快通過其上月與歐盟達成的脫歐方案上。不過

，此舉卻引來脫歐陣營的反感，倘若保守黨未能於１２月大選取得足夠議席，則需要尋求與其他

黨派組成聯合政府，若失去脫歐陣營支持，就算約翰遜贏出大選，亦很難籌組政府。英鎊初步支

持位於１﹒２８５０，脫歐問題仍有待１２月大選後處理，英鎊短線上升幅度或有限，只宜低位

輕倉吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１２０ １﹒１２３０ １﹒１０７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８５０ １﹒３０００ １﹒２７７０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

