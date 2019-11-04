《美元走勢－羅明立》英鎊短線升幅或有限，只宜低位輕倉吸納

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０８﹒２５ １０８﹒２１ １０８﹒２５
歐元╱美元 １﹒１１７３ １﹒１１６０ １﹒１１６７
英鎊╱美元 １﹒２９４２ １﹒２９３０ １﹒２９３５
美元╱瑞郎 ０﹒９８７０ ０﹒９８３８ ０﹒９８６５
美元╱港元 ７﹒８３９８ ７﹒８３５２ ７﹒８３７１
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《美元走勢》美國１０月非農新增職位１２﹒８萬個，高於預期的８﹒９萬個。而失業率略
為回升０﹒１％至３﹒６％，符合預期；平均時薪則按月增加０﹒２％，略低於預期的０﹒３％
。數據顯示美國勞工市場保持穩健，降低減息預期，但對美匯指數刺激不大。中美上周五（１日
）進行電話會談，雙方認同進展良好，美方官員預期第一階段協議有望於本月完成。美元繼續在
支持位９７以上窄幅上落，下行風險仍然較高。
本周四（７日），英倫銀行將進行議息。英國時報上周末報道，英國首相約翰遜在其大選政
綱中，放棄了無協議下脫歐的威脅，把焦點放在盡快通過其上月與歐盟達成的脫歐方案上。不過
，此舉卻引來脫歐陣營的反感，倘若保守黨未能於１２月大選取得足夠議席，則需要尋求與其他
黨派組成聯合政府，若失去脫歐陣營支持，就算約翰遜贏出大選，亦很難籌組政府。英鎊初步支
持位於１﹒２８５０，脫歐問題仍有待１２月大選後處理，英鎊短線上升幅度或有限，只宜低位
輕倉吸納。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１２０ １﹒１２３０ １﹒１０７０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８５０ １﹒３０００ １﹒２７７０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》