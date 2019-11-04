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即市新聞

04/11/2019 14:59

《美元走勢－羅明立》英鎊短線升幅或有限，只宜低位輕倉吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒２５　　　１０８﹒２１　　　１０８﹒２５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１７３　　　１﹒１１６０　　　１﹒１１６７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９４２　　　１﹒２９３０　　　１﹒２９３５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８７０　　　０﹒９８３８　　　０﹒９８６５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３９８　　　７﹒８３５２　　　７﹒８３７１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１０月非農新增職位１２﹒８萬個，高於預期的８﹒９萬個。而失業率略
為回升０﹒１％至３﹒６％，符合預期；平均時薪則按月增加０﹒２％，略低於預期的０﹒３％
。數據顯示美國勞工市場保持穩健，降低減息預期，但對美匯指數刺激不大。中美上周五（１日
）進行電話會談，雙方認同進展良好，美方官員預期第一階段協議有望於本月完成。美元繼續在
支持位９７以上窄幅上落，下行風險仍然較高。
　　本周四（７日），英倫銀行將進行議息。英國時報上周末報道，英國首相約翰遜在其大選政
綱中，放棄了無協議下脫歐的威脅，把焦點放在盡快通過其上月與歐盟達成的脫歐方案上。不過
，此舉卻引來脫歐陣營的反感，倘若保守黨未能於１２月大選取得足夠議席，則需要尋求與其他
黨派組成聯合政府，若失去脫歐陣營支持，就算約翰遜贏出大選，亦很難籌組政府。英鎊初步支
持位於１﹒２８５０，脫歐問題仍有待１２月大選後處理，英鎊短線上升幅度或有限，只宜低位
輕倉吸納。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１２０　　　１﹒１２３０　　　１﹒１０７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８５０　　　１﹒３０００　　　１﹒２７７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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