【華為動向】李昌竹：內地市佔逆市升，增渠道零售商合作水到渠成

全球智能手機行業表現疲弱，華為內地出貨量近兩季卻強勢急升，第三季更按年飆升逾６成

。華為手機產品線副總裁李昌竹接受專訪表示，華為在內地市場加大與渠道商及零售商的合作，

取得如此成績是「水到渠成的過程」。

據調研機構Ｃａｎａｌｙｓ數據，上季內地主要手機廠商市佔率均錄得下滑，華為市佔卻大

幅提升至４２％，遠遠拋離第二的Ｖｉｖｏ。李昌竹指，華為產品本身就具優勢及競爭力，再加

上與渠道商、零售商經過磨合後，互惠互利合作加深，市場效果自然顯現。《香港經濟日報》

