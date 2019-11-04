【修例風暴】陳茂波：英商關注動盪，部分暫緩投資

財政司司長陳茂波昨日（３日）以《停止暴亂，砥礪前行》為題撰寫網誌，他指出，連續不

斷的暴力衝突，影響本港國際形象，他上周訪問英國期間，不少人都關注香港社會動盪情況，有

與會者取消了近期訪港行程，更暫緩在港的投資計劃。

他表示，連串大型示威活動、每周屢現的暴力破壞事件，對本地零售、飲食和其他消費相關

行業，帶來極度沉重的打擊。

陳茂波說，參考過去的經驗，政府有必要密切注視未來數季的表現，若持續呈較大跌幅，將

對勞動市場帶來更大壓力。《香港經濟日報》

