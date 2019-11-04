金管局：外匯基金第三季投資收入２０２億元，港股蝕１２３億

《經濟通通訊社４日專訊》金管局公布，今年第三季外匯基金投資表現，投資收入為
２０２億元，按年升１﹒１３倍，按季則跌５５％，當中，香港股票蝕１２３億元，其他股票賺
４６億元，債券收入２９９億元，外匯虧損２０億元。
首三季外匯基金賺１９８６億元，按年大增３﹒４６倍，當中香港股票收入８０億元，其他
股票賺６９７億元，債券收入１０６３億元，其他投資收入２０１億元，外匯蝕５５億元。
（ｓｋ）
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