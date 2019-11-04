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04/11/2019 09:18

【本港樓市】十大屋苑周末成交按周跌六成，放寬按保後首跌

　　《經濟通通訊社４日專訊》中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得１０宗成交，較上周末跌
６１﹒５％，為公布放寬按保樓價上限後首次錄得下跌，其中新界區三大屋苑均未有錄得成交。
綜合利嘉閣地產分行網絡數據，周末日（１１月２－３日）十大指標屋苑累錄１０宗二手買賣個
案，較上周末（１０月２６－２７日）的２５宗，亦按周急挫１５宗或６０％。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去一星期新界兩大全新盤合共推出超過
９００個單位，新盤開價合理，搶盡二手焦點及客源，凍結二手購買力。上月多個屋苑成交加快
，消耗大量平盤，現時各主要屋苑的入場價調升，買家或轉向二線屋苑覓盤，成交速度放慢。
　　利嘉閣地產總裁廖偉強表示，周末錄得的二手成交宗數較上周大幅減少六成，主要因為一手
新盤熱銷及上周六有大型社會運動舉行，買家投入二手市場的意欲受到影響，但相信二手市場熾
熱的交投氣氛仍然能夠持續。
　　據美聯物業分行統計，１１月首個周末（１１月２－３日）１０大二手藍籌屋苑共錄得約
１１宗買賣成交，按周跌約５７﹒７％，創自新一份《施政報告》公布後的周末新低，但仍然連
續３周維持雙位數水平。至於按１５大屋苑計算，則錄得約１４宗買賣成交，按周減少約
５３﹒３％。（ｃｌ）

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