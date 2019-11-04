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即市新聞

04/11/2019 19:01

《再戰明天》習近平出席論壇，內地公布１０月財新服務業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國國家主席習近平出席論壇，並發表主旨演講。內地公布１０
月財新服務業ＰＭＩ。

＊習近平出席論壇演講＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，舊金山聯儲總裁戴利就美國經濟發表
講話。３：３０ａｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。
　　明日，中國國家主席習近平出席第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相
關活動，並發表主旨演講。
　　明午６：３０ｐｍ，歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾發表講話。
　　明晚９：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金就「貨幣政策面臨的新環境」發表講話


＊中國公布１０月財新服務業ＰＭＩ＊

　　在數據方面，明早９：４５ａｍ，中國公布１０月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ），
料由５１﹒３跌至５１﹒１。
　　１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於０﹒７５％。
　　６：００ｐｍ，歐元區公布９月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒５％升上０﹒１％；年
率跌幅料由０﹒８％擴大至１﹒２％。同時，美國公大布９月貿易收支，料貿赤由５４９億美元
收窄至５２５億美元。
　　１０：４５ｐｍ，美國公布１０月服務業採購經理人指數，料由２０﹒９升上５１。
１１：００ｐｍ，美國公布１０月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５２﹒６升上５３﹒４。美國
９月ＪＯＬＴＳ職位空缺料由７０５﹒１萬升上７０８﹒８萬。

＊越秀交通基建開股東特別大會＊

　　在本港，明日越秀交通基建（０１０５２）股東特別大會。（ｈｏ）

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