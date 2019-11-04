《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處公布，１０月送交該處註冊的所有種類樓宇買賣合約
共５０７５份，按月上升２４﹒１％，按年則跌５﹒６％；樓宇買賣合約總值６５６億元，按月
飆升８０﹒２％，按年亦上漲４４％。
上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔４００１份，按月上升１６﹒１％，但按年下跌
５﹒７％。其中，住宅樓宇買賣合約總值４０７億元，較９月急升４７﹒１％，按年亦上升
５﹒５％。
以十二個月移動平均數計算，１０月樓宇買賣合約數字為５９３２份，按月下跌０﹒４％，
按年下跌１８﹒１％。（ｙｗ）
04/11/2019 15:06
【本港樓市】１０月樓宇買賣合約總值６５６億元，按月急升８０％
《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處公布，１０月送交該處註冊的所有種類樓宇買賣合約
共５０７５份，按月上升２４﹒１％，按年則跌５﹒６％；樓宇買賣合約總值６５６億元，按月
飆升８０﹒２％，按年亦上漲４４％。
上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔４００１份，按月上升１６﹒１％，但按年下跌
５﹒７％。其中，住宅樓宇買賣合約總值４０７億元，較９月急升４７﹒１％，按年亦上升
５﹒５％。
以十二個月移動平均數計算，１０月樓宇買賣合約數字為５９３２份，按月下跌０﹒４％，
按年下跌１８﹒１％。（ｙｗ）
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