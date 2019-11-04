  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/11/2019 15:06

【本港樓市】１０月樓宇買賣合約總值６５６億元，按月急升８０％

　　《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處公布，１０月送交該處註冊的所有種類樓宇買賣合約
共５０７５份，按月上升２４﹒１％，按年則跌５﹒６％；樓宇買賣合約總值６５６億元，按月
飆升８０﹒２％，按年亦上漲４４％。
　　上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔４００１份，按月上升１６﹒１％，但按年下跌
５﹒７％。其中，住宅樓宇買賣合約總值４０７億元，較９月急升４７﹒１％，按年亦上升
５﹒５％。
　　以十二個月移動平均數計算，１０月樓宇買賣合約數字為５９３２份，按月下跌０﹒４％，
按年下跌１８﹒１％。（ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態04/11/2019
【歐央行改朝】「超級馬利奧」德拉吉八年行長生涯帶著遺憾謝幕
生財有道04/11/2019
金管局：外匯基金第三季投資收入202億 港股蝕123億
生財有道04/11/2019
【5G商用】黃偉豪：中資電訊股借勢升關注資本開資 設備股短炒
中國故事04/11/2019
【進博會】第二屆進博會明日開幕 上海三大任務完成階段性目標
FOCUS04/11/2019
【FOCUS】中美協議近「臨門一腳」 佩洛西膺「神助攻」
生財有道04/11/2019
《開市Good Morning》溫傑：中手游高位回落5%起止賺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金