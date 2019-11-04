富邦銀行下調港元最優惠年利率至５﹒３７５％

《經濟通通訊社４日專訊》富邦銀行宣布調整最優惠利率及儲蓄存款利率。港元最優惠年利
率將下調０﹒１２５厘，由５﹒５％降至５﹒３７５％。
另外，港元儲蓄存款年利率由０﹒２５％調低至０﹒０５％；美元最優惠年利率由５％下調
至４﹒７５％，而美元儲蓄存款年利率則由０﹒１％降至０﹒０５％。
相關調整將於明日（５日）起生效。（ｓｋ）
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