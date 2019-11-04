【企業盈警】雅居投資（０８４２６）料首九月純利按年減約４５％

《經濟通通訊社４日專訊》雅居投資控股（０８４２６）公布，集團預期截至今年９月３０

日止九個月的純利將按年減少約４５％，去年同期純利約９５０萬元。

公司解釋純利減少主要歸因於（ｉ）薪金上升及於今年４月兩個新公共屋村及一個居屋計劃

屋苑開始提供服務時增聘員工及工人導致僱員褔利開支增加及（ｉｉ）保險公司收取的僱員補償

保費大幅增加導致其他經營開支增加。

第三季度業績公告預期將於１１月１３日刊發。（ｂｎ）

