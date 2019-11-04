《小傳日記》中美傾掂數，魚缸高高高；藥佬又發威，ＡＩＡ架勢！

《小傳日記》個個都話星期一係藍色，但今日（４日）個魚缸充滿生氣，一片綠油油升幅，

點解？因為據報中美兩位大佬話已經達成首階段共識，要係花旗國愛荷華州簽個名作實，今早個

魚缸立即裂口高開１９９點，之後一路爆上去，突破埋條牛熊線（２７３８１點），衝上去

２７５００關口。今日多隻恆指成分股創５２周新高，藥佬走勢凌厲，石藥（０１０９３）同中

生（０１１７７）都有唔錯表現，唯獨近期香江政局不穩，收租都係差些小，領展

（００８２３）受壓跌近１巴仙，為今日最差藍戰士。最終恆指以全日最高位收報２７５４７點

，升４４６點或升近２巴仙，主板成交８８８億銀漲近１２巴仙；國貨收報１０８１３點，升

１９０點或升近２巴仙。

神洲聽聞中美講惦數，Ａ場都立即反彈，上證收報２９７５點，升１７點或逾半巴仙；深證

收報９８６８點，升６５點或逾半巴仙％。兩市合共成交４６９４點。

大隻藍戰士今日都表現生猛，大象（００００５）升逾近１巴仙，報６０﹒１銀；生發發

（００３８８）漲逾１巴仙，報２５０銀；ＱＱ（００７００）發力抽高逾近２巴仙，報

３２７﹒６銀；ＡＩＡ（０１２９９）繼續落鑊炒起，飛高逾３巴仙，報８２﹒１５銀。



＊５Ｇ Ｐｌａｎ終現電訊升轉跌，持續起基建晨訊升勢現＊



話說早幾日係神州，５Ｇ上網ＰＬＡＮ已經開鑼，由百幾蚊到九百蚊人仔都有，真係豐儉由

人，相信１２月就會知道首個月有幾多人４Ｇ轉５Ｇ，不過一班中資電訊有理無理，炒咗先講，

但尾市似乎後勁不繼。神州電信（００７２８）抽高後收窄，收市打個和無升跌，報３﹒３６銀

。聯通（００７６２）飛起逾１巴仙，報７﹒８７銀。中移動（００９４１）同樣升轉跌，潛一

格報６４﹒２銀。鐵塔（００７８８）倒跌逾１巴仙，收１﹒７６銀。

５Ｇ基建密密搞，今日概念股又再炒起過，長飛光纖光纜（０６８６９）飛高近２巴仙，報

１４﹒１銀；中興通訊（００７６３）飆逾４巴仙，報２３﹒６５銀；晨訊科技（０２０００）

抽高近６巴仙，報０﹒２７５銀。唯獨中通服（００５５２）逆市跌近３巴仙，報５﹒２５銀；

京信通信（０２３４２）曾潛逾１巴仙，尾市收窄打和無升跌，報１﹒９６銀。



＊內銀隨市彈無人捧雞蛋，內險佬跳躍太平勢唔弱＊



魚缸今日超醒神，神州銀行佬都跟住唔執輸，齊齊跳彈床。其中，招行（０３９６８）有晨

星撐實，升佢「他屐」由３８銀升至４０銀，埋單省鏡起飛逾２巴仙，報３９﹒２銀。建行

（００９３９）同工行（０１３９８）彈起近２巴仙，分別報６﹒４８銀同５﹒８２銀。農行

（０１２８８）跳高逾１巴仙，報３﹒３１銀。中行（０３９８８）踼高近２巴仙，報３﹒３１

銀。

神州保險佬都跟住大躍進，太平（００９６６）鏟起近６巴仙，報１９﹒４８銀，係表現最

好嘅國貨佬！太保（０２６０１）起飛逾３巴仙，報３０﹒１５銀。新華保險（０１３３６）踼

高近５巴仙，報３２﹒４銀。平保（０２３１８）跳高近２巴仙，報９３﹒２５銀。國壽

（０２６２８）彈起逾１巴仙，報２０﹒８銀。



＊富瑞高唱好籲吸納濠賭，石藥創年高綠葉齊走Ｇｏ＊



富瑞今日話對馬交第四季博彩收入預測仍然保持流動性，隨著神州經濟開始反彈，對博彩毛

收入保持樂觀，推薦永利馬交（０１１２８）同金沙（０１９２８），前者鏟高逾２巴仙，報

１７﹒４４銀，後者踢高近２巴仙，報３９﹒８５銀。另外，銀娛（０００２７）、新濠

（００２００）、澳博（００８８０）都起哄近２巴仙，分別報５５﹒１銀、２１﹒０５銀、

８﹒６４銀。美高梅（０２２８２）就收多逾１巴仙，報１２﹒９４銀。

醫藥佬今日有力撐，石藥（０１０９９）創咗逾一年高，因為大華繼顯升佢「他屐」到

２４﹒７銀，全日收高近半成，報２０﹒８銀，係全日表現最好藍戰士。中生製藥

（０１１７７）亦踢高近４巴仙，報１２﹒１６銀。百濟神州（０６１６０）畀安進入股，解決

資金壓力，加上摩通升「他屐」到１２９銀，今日踢高近６巴仙，報１１６﹒４銀。綠葉製藥

（０２１８６）嘅長效製劑生產基地獲花旗食藥監局通過第一次檢查，今日炒高近一成，報

６﹒４９銀。請請！



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