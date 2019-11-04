【本港樓市】利嘉閣料１１月整體樓宇買賣登記量可突破七千宗

《經濟通通訊社４日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市利好消息接續出現，刺

激購買力加快入市，令整體樓宇買賣登記止跌回升，料後市升幅可持續加快及擴大。他指，社會

運動雖未平息，惟《施政報告》放寬樓按及銀行減息均有助刺激樓市成交，只要中美貿易戰談判

保持良好氣氛，料在港股近期上升帶動下，樓市亦可維持平穩向好。

他相信，１０月下旬的旺市及本月在發展商繼續積極推盤下，加上二手市場亦持續熾熱，落

入１１月份的整體樓宇買賣登記量料可突破七千宗，挑戰７７００宗的水平，料按月再升逾五成

，將大有機會創下六個月以來的新高。

陳海潮提到，根據土地註冊處數據所得，１０月份全港共錄５０６１宗樓宇買賣登記，較９

月份的４０９１宗回升２４％，為連跌兩個月後回升並重上逾五千宗之上；而月內整體物業登記

總值更大增７１％，錄得６３３﹒９５億元，為最近５個月新高。他認為，中美貿易戰首階段談

判傳來好消息，加上社會運動示威規模有所收歛，發展商乘勢加快推盤步伐，令１０月份一手私

宅買賣登記止跌回穩，錄得１３６０宗，按月微升４％；而月內登記總值更大升４４％，錄得

１６８﹒８４億元。

二手住宅市場方面，他指登記量連跌５個月後終見反彈，主要受惠不少業主面對現實，作出

較大幅度的減價，成功吸引了剛性購買力再度入市，加上１０月初中美貿易戰談判有進展，亦利

好市場交投回升。最終，１０月份二手私宅買賣合約登記按月回升２２％，升幅跑贏一手市場，

錄得２４０９宗；而月內登記總值更升６１％，全月有２４９﹒８５億元。（ｊｏ）

