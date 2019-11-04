【強積金】財庫局：積極推動撤長服金對沖安排，建積金易平台　

俗稱強積金（ＭＰＦ）「半自由行」的僱員自選安排，面世６周年，積金局指累計接獲近

５３萬宗成功轉移個案。市場關注「全自由行」會否因經濟轉差而煞停，但財庫局回應指，正積

極推動取消長服金的對沖安排，以及積金易等，這兩大關鍵均為推動全自由行創造更佳條件。

發言人又說，財庫局亦正與積金局積極籌建積金易平台，以便把ＭＰＦ的行政工序精簡，冀

平台於２０２２年內完成開發。《香港經濟日報》

