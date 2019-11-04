【強積金】財庫局：積極推動撤長服金對沖安排，建積金易平台　

俗稱強積金（ＭＰＦ）「半自由行」的僱員自選安排，面世６周年，積金局指累計接獲近
５３萬宗成功轉移個案。市場關注「全自由行」會否因經濟轉差而煞停，但財庫局回應指，正積
極推動取消長服金的對沖安排，以及積金易等，這兩大關鍵均為推動全自由行創造更佳條件。
發言人又說，財庫局亦正與積金局積極籌建積金易平台，以便把ＭＰＦ的行政工序精簡，冀
平台於２０２２年內完成開發。《香港經濟日報》
|國際動態04/11/2019
沙特阿美IPO獲批 12月本國上市
|剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】民主黨沃倫呼聲漲 「吹哨人」明打侵侵暗指拜登?
|生財有道01/11/2019
【嚟緊炒D乜】金界積極參加券商論壇估值望升 股價料迭創新高
|剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】特朗普陷「通烏」濟私 民主黨「奪命」調查快收尾
|FOCUS01/11/2019
【FOCUS】衰退再臨香江 小心內資「回朝」
|生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰