港股三連升重上牛熊線，全日最高位收２７５４７漲４４６點

《經濟通通訊社４日專訊》有消息指中美上周五（１日）已就首階段貿易協議達成共識，美

股標指及納指再創新高，港股今早跟隨高開１９９點報２７２９９，並已是全日最低位。在

Ａ股同樣造好下，港股升幅持續擴大，最終以全日最高位收漲４４６點或１﹒６５％，報

２７５４７，創逾三個月高位，收復２５０天線（約２７３８１點），三連升兼三連陽，累漲

８７９點或３﹒３％，主板成交８８８﹒１６億元增加約１１﹒９％。國企指數報１０８１３點

，升１９０點或１﹒８％。

Ａ面同樣續升，上證綜合指數報２９７５點，升１７點或０﹒５８％。深證成分指數報

９８６８點，升６５點或０﹒６７％，兩市全日成交４６８４億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５），收高０﹒８４％，報６０﹒１元三連升；港交所

（００３８８）周三（６日）放榜，全日漲１﹒０５％，報２５０元；騰訊（００７００）下周

三（１３日）公布季績，今日升１﹒８７％，報３２７﹒６元；中移動（００９４１）逆市軟

０﹒０８％，報６４﹒２元；友邦（０１２９９）獲麥格理維持目標８９元及「跑贏大市」評級

，今日創三個月新高，收升３﹒３３％，報８２﹒１５元；建行（００９３９）全日走高

１﹒８９％，報６﹒４８元三連升。



＊醫藥股走高中生石藥領漲，內險現支持太平新華走高＊



醫藥股今日普遍有追捧，石藥（０１０９３）獲大華繼顯升目標價至２４﹒７元，全日高

４﹒９４％，報２０﹒８元，盤中高見２１元創逾一年高，是全日表現最好藍籌。中生製藥

（０１１７７）亦升３﹒７５％，報１２﹒１６元；綠葉製藥（０２１８６）的長效製劑生產基

地，獲美國食品藥品監督管理局通過首次檢查，走高９﹒８１％，報６﹒４９元；百濟神州

（０６１６０）獲安進入股解決資金壓力，摩通升目標至１２９元，最終收升５﹒８２％，報

１１６﹒４元。

內險今日亦普遍有支持，中國太平（００９６６）飆漲５﹒５３％，報１９﹒４８，是全日

表現最好國指股；新華保險（０１３３６）急升４﹒６８％，報３２﹒４元；中國太保

（０２６０１）走高３﹒４３％，報３０﹒１５元；中國再保險（０１５０８）揚３﹒１３％，

報１﹒３２元；中國平安（０２３１８）升１﹒６４％，報９３﹒２５元；國壽（０２６２８）

微升１﹒２２％，報２０﹒８元；中國人民保險（０１３３９）走高０﹒９％，報３﹒３８元。



＊本地地產高走收租股向下，５Ｇ概念有炒作中移動鐵塔軟＊



本地地產跟隨大市向上，嘉里建設（００６８３）漲２﹒７６％，報２６﹒１元；信和置業

（０００８３）升１﹒８６％，報１２﹒０６元；長實集團（０１１１３）走高１﹒８３％，報

５５﹒７５元；會德豐（０００２０）漲１﹒２５％，報４８﹒６元；新地（０００１６）微升

０﹒９３％，報１１９﹒７元。不過本地示威活動未見減少，收租股普遍向下。上日太古城商場

發生衝突，太古地產（０１９７２）挫１﹒４％，報２４﹒６元；領展房產基金（００８２３）

跌０﹒８７％，報８５﹒７５元，是全日表現最差藍籌。

５Ｇ概念股今日有炒作，聯想集團（００９９２）飆漲４﹒０６％，報５﹒９元；中興通訊

（００７６３）急升４﹒１９％，報２３﹒６５元；長飛光纖（０６８６９）走高１﹒８８％，

報１４﹒１元；不過中國通信服務（００５５２）挫２﹒６％，報５﹒２５元；中國鐵塔

（００７８８）跌１﹒１２％，報１﹒７６元，是全日表現最差國指股。（ａｌ）

