《每周華語－黃溢華》大美國主義：「Ｒｏｃｋｙ」與「１９８４」

《每周華語》二戰之後，歐洲百廢待舉，可惜缺乏資金， 使１９４５╱１９４８年的戰後

復原力有限。美國乃唯一大贏家，１９４８年提供了１２０億美元給西歐各國重建經濟，此乃重

要的「Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｐｌａｎ」國策。



筆名「Ｇｅｏｒｇｅ Ｏｒｗｅｌｌ」的作家Ｅｒｉｃ Ａｒｔｈｕｒ Ｂｌａｉｒ

（１９０３－１９５０），他是英國作家，最後一部小說「１９８４」於１９４９年６月出版；

時光飛逝，已面世了７０年之久。二戰之後，冷戰開始形成，柏林被孤立（１９４８╱１９４９

）需要空投物資。於１９４９年之前「看」１９８４年，作者於作品中展現了他對世界的悲觀預

測與擔憂：世界有「Ｂｉｇ Ｂｒｏｔｈｅｒ」（也有「ｄｏｕｂｌｅ ｔｈｉｎｋ」、

「ｎｅｗｓｐｅａｋ」等創作的概念），在幕後控制全球，極權政府成為政治格局主軸。

「１９８４」被譯成６５種語言，全球賣出幾百萬本之多。雖然身體日差，作者不停寫作已在有

生之年完成「１９８４」：他認為１９４４年美、蘇及英三大巨頭在德克蘭（Ｔｅｈｒａｎ）的

會議中，把地球之國際地緣劃分了。１９４５年３月，他的太太病逝，遺下他與養子一起生活。

１９４６╱１９４７，英國迎來了上一世紀最為寒冷的冬天。他的另一名著：「Ａｎｉｍａｌ

Ｆａｒｍ」（１９４５）已被視為甚有啟發性與天份的作品，成名亦成為作者的煩惱。１９４７

╱１９５０年，他生命的最後三年，完成了「１９８４」的草稿及修正，１９４９年６月終可出

版面世。他去逝之後，美蘇爭霸，而韓戰、古巴核彈危機、越戰、地緣戰事不斷發生、美蘇太空

爭雄，中國１９６０年代步入大亂至１９７８年改革開放。１９８４年，冷戰步入結束期，越戰

早已結束而美國於１９８０年代見經濟差，１９８５年╱１９８７年，美元於干預之下大跌，日

本步入二戰後盛世但１９９０年代至今卻迎來了卅多年的經濟收縮期。１９９０年代，俄國經濟

在解體之後差點兒全面自我解體，蘇聯不再存在，但「普京主義」的出現，目前已穩定了俄國。



為甚麼小說被稱為為「１９８４」？眾說紛紜！但這不重要，因為作者獨特的眼界看對了人

類的黑暗面，而身份不明的「Ｂｉｇ Ｂｒｏｔｈｅｒ」，他是誰人？今天仍可視為假設得合情

合理。很多事情我們根本不知誰是幕後「話事人」、「推手」。



大美國主義之形成，二戰之後更為明顯。例如「Ｒｏｃｋｙ」１９７６系列，史太龍演活了

美國拳手的堅持與鬥志。第一集劇情末段，以美國國旗包著拳手身軀盡顯美國必勝，不可不勝的

美國主義。又於不久前發現了二次大戰的戰艦殘骸，中途島大戰被擊沉的日本航母主力：赤城及

加賀兩艘戰艦於太平洋海底，今年１１月又有新拍的《中途島》全球放映，都是美國二戰後「獨

大」的重要一刻的紀錄。歷史不可以改寫，英國１２月又要大選，「脫歐」如何發展，或許於再

大選之後會有為清晰的方向！英國何去何從？１９４７╱１９５０年的Ｇｅｏｒｇｅ

Ｏｒｗｅｌｌ也許未能猜想，但今天的世情，「１９８４」依然是正確地反映今天２０１９年的

國金世情。７０年已過，世界仍見混亂，世界多了大型恐襲，新的世局。誰是「局中局」的

「Ｂｉｇ Ｂｒｏｔｈｅｒ」？斯諾登自美「經」港去了俄國！可見大國幕後各施各法，使常人

根本不知「真相」。斯諾登的身份？真是簡單的間諜嗎？！不知道呢。正是：「真真假假，真假

難分」。



英國人１９９７年７月１日離開了香港，仍留下很多歷史長波之事物。遠的不說，九龍的半

島酒店，由大堂以至主樓，均是香港歷史的縮影。今天的客人，不少來自內地了。百年半島，火

柴已少用，但半島酒店的火柴盒，盒上的「印刷」，也說明酒店長久以來設計╱概念不變，但世

事大變，人去樓空，代之而起的是中國客人為客人主軸。英語仍重要，但大堂內普通話已成為常

態了。半島酒店及不少有百年歷史的酒店，又或已消失的大小酒店都見證了香江的一切人與事，

與國際社會的交流 真正的國際城市。



現代「大美國」的形成、組成也體現在很多電影。「Ｔｈｅ Ｇｏｄｆａｔｈｅｒ」主題曲

「Ｓｐｅａｋ Ｓｏｆｔｌｙ Ｌｏｖｅ」原唱Ａｎｄｙ Ｗｉｌｌｉａｍｓ，也有Ｖｉｋｋｉ

Ｃａｒｒ（１９４１ ）的女聲版。電影不只是文化娛樂事業，也是美國歷史的縮影。

「Ｔｈｅ Ｇｏｄｆａｔｈｅｒ」男主角Ｍａｒｌｏｎ Ｂｒａｎｄｏ與Ａｌ Ｐａｃｉｎｏ再

加上大導演Ｆｒａｎｃｉｓ Ｃｏｐｐｏｌａ，描寫「１９４５╱１９５５」年某意大利家族於

美國的文化╱歷史之融合，凸顯了美國乃移民大國、多元文化。「美國人」來自全球。今天美國

的「Ｂｉｇ Ｂｒｏｔｈｅｒ」又在何方？誰人呢？又或真的於美國大選：早有被「祝福」的人

選？民主似真若假，真有可能乎？！



大美國主義，仍主導全球。但不是美國，也會有其他的「大主義」存在，取而代之罷了。

「Ｒｏｃｋｙ」、「１９８４」、「香港半島酒店」等不同事物，提供我們很多角度了解變幻莫

測的國金世情。



１９４８年的１２０億美元，以２０１８年計，約為１０００億美元。美國的

「Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｐｌａｎ」，把「大美國主義」推上了「平台」。久而久之，７０年多以

來，美元主導全球，而美國有很大的話語權。只有二百多年歷史的大國，使不少歷史深遠的地區

╱國家也只好「忍辱負重、俯首稱臣」。大量各國的精華、資本去了美國，人於順境╱逆境，也

必須學懂「忍辱負重、韜光養晦」，新中國要走的路仍十分之遠，卅年改革開放，只走一個起步

點罷了。



《資深市場人士 黃溢華》

