《鍾之日記》隔洋通電吹暖風，中港魚缸齊讚好

《鍾之日記》１１月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美上周五（１日）再次進行電話會談，美國貿易代表辦公室發表聲明表示，雙方在一系列

問題上取得進展。而美國總統特朗普則稱，正在研究多個地點與中國國家主席習近平舉行會晤，

有可能選址美國愛荷華州。

中美氣氛緩和，造好美股當晚表現，道指升１﹒１１％，亦帶動亞洲股市今早高開，滬綜指

在券商、保險等板塊造好下，指數一度高見２９８０﹒０６點，午後升幅稍為收窄，全日收市升

０﹒５８％，報２９７５﹒４９點。深成指升０﹒６７％，創業板指漲０﹒７７％。

人民銀行已連續第六日不開展逆回購操作，今日零投放零回籠，而明日（５日）將有

４０３５億元人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。據外電引述消息人士指，人民銀行通知明

日將會續做ＭＬＦ，但消息沒有透露續做的規模及利率情況，重振寬鬆貨幣政策預期。兩市全日

成交４６８４億元人民幣，較上周五成交增長７﹒７％。



＊恆指三連陽，Ｈ股全流通成新熱點＊



港股今早跟隨高開１９９點報２７２９９，並已是全日最低位。在Ａ股同樣造好下，港股升

幅持續擴大，最終以全日最高位收漲４４６點或１﹒６５％，報２７５４７，創逾三個月高位，

收復２５０天線（約２７３８１點），三連升兼三連陽，累漲８７９點或３﹒３％，主板成交

８８８﹒１６億元增加約１１﹒９％。

中證監主席易會滿日前接受訪問時稱，當局將盡早全面開放Ｈ股全流通改革，並將抓緊發布

Ｈ股全流通工作指引，引發外界關注。在港上市的中資企業，其Ｈ股可被分為內資股及外資股，

而內資股無法於香港市場上流通，但當「Ｈ股全流通」生效後，則將容許將內資股轉換為外資股

，全放在港股市場流通交易。

Ｈ股機制至今實行了超過２０年，只有建行（００９３９）一家是以「Ｈ股全流通」的方式

在港上市，直至去年監管試點Ｈ股全流通改革，才有更多公司加入該行業，包括率先吃螃蟹的聯

想控股（０３３９６）。Ｈ股全流通後對股價的影響，外界眾說紛紜，有人憧憬會引爆成交催升

股價，亦有人擔心供應大增會導致股價劇跌，但估值的最重要構成元素，還是其本身實力及財務

狀況，表現差勁的上市公司改革後劇跌，亦屬理性表現的一環。



＊人幣飆升提振，內地航空股齊飛＊



南方航空（０１０５５）上周公布季績，第三季純利約２３﹒８８億元人民幣，按年升

１７﹒１％。交銀升其目標價至５﹒８７元，維持「買入」評級。但大和則相對看淡，認為南航

的乘客收益率卻有所下降，而今年第四季和明年的不明朗因素亦正在增加，將南航目標價由８元

，大削３５％至５﹒２元，維持「持有」投資評級。

大和亦就中國國航（００７５３）發報告，指該集團第三季乘客收益率下跌，料相關壓力將

會持續，估計今年下半年復甦步伐會較慢，而公司管理層預期明年挑戰有望減少。該行重申對國

航Ｈ股「優於大市」的投資評級，但將目標價由１１﹒６港元下調３１﹒９％至７﹒９港元。

值得關注的是，人民幣兌美元匯價自今年八月「破七」後持續低落，外界普遍認為中國靠著

貨幣貶值來抵銷加徵關稅的衝擊。但近日憧憬中美貿談終有實際進展，人民幣亦見回升。人民幣

中間價今報７﹒０３８２，較上個交易日升５５點子，連升五日，是逾兩個月新高。

雖然國航及南航都遭大和看淡兼削目標價，但兩股今日受惠人幣飆升而大為造好，收市分別

大漲７﹒２％和６﹒６％。東航（００６７０）亦漲４﹒８％。



＊太古城商場血腥一幕，收租股心如刀割＊



反修例運動帶來的警民衝突無日無之，雙方的底線亦不斷再拉低，情況令人十分憂慮。隨著

中國政府「止暴制亂」的聲音愈來愈強，警方的驅散行動亦開始出現「從襁褓中扼殺」的苗頭。

在周六（２日）獲批的港島兩處集會，警方在毫無先兆下突然腰斬集會，大肆搜捕示威者，不少

和平參與集會的人士遭牽連，更慘受催淚氣體攻擊，而維多利亞公園作為香港示威集會的「聖地

」，警方亦史無前例地向該處發射了催淚彈。

基於周六的嚴重衝突，昨日（３日）示威者發起的「四處開花」式行動，衝突畫面則更具衝

擊性，警方亦大開先例，硬闖商場及屋苑，在各處釀成大混亂，更是首次有本港受薪記者被警察

拘捕。期間太古城商場出現刀手斬人事件，一名受害者當晚情況危殆，而太古城西區議員趙家賢

更被刀手咬掉左耳耳殼。太古城作為香港藍籌地盤，發生了如此血腥的一幕，拖累太古地產

（０１９７２）股價挫１﹒４％，報２４﹒６元；至於領展房產基金（００８２３）跌

０﹒９％，報８５﹒７５元，是全日表現最差藍籌。

惟其他本地地產跟隨大市向上，嘉里建設（００６８３）漲２﹒８％，信和置業

（０００８３）升１﹒９％，長實集團（０１１１３）走高１﹒８％，會德豐（０００２０）漲

１﹒３％，新地（０００１６）升０﹒９％。









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