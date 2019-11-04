【駐滬專電】習近平：提高社會主義現代化國際大都市治理能力

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》國家主席習近平近日在上海考察時強調，要

深入學習貫徹十九屆四中全會精神，加快改革開放步伐，妥善應對國內外各種風險挑戰，不斷提

高社會主義現代化國際大都市治理能力和治理水平。

習近平於１１月２日及３日在上海市委書記李強和市長應勇陪同下，在上海楊浦濱江、古北

社區，就城市公共空間規劃建設、社區治理和服務等進行調研。

習近平指，要抓住人民最關心最直接最現實的利益問題，一件事情接著一件事情辦，一年接

著一年幹，爭取早見成效，讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。同時，要鼓勵和支持企

業、群團組織、社會組織積極參與，調動群眾積極性、主動性、創造性，探索建立可持續的運作

機制。

習近平又強調，要強化全球資源配置功能，積極配置全球資金、信息、技術、人才、貨物等

要素資源，以服務共建「一帶一路」為切入點和突破口，加快提高上海金融市場國際化程度。要

強化科技創新策源功能，形成一批基礎研究和應用基礎研究的原創性成果，突破一批卡脖子的關

鍵核心技術。要強化高端產業引領功能，努力掌握產業鏈核心環節、佔據價值鏈高端地位。要強

化開放樞紐門戶功能，堅持以開放促改革、促發展、促創新，勇敢跳到世界經濟的汪洋大海中去

博擊風浪、強筋壯骨。

