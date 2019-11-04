  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/11/2019 08:44

【科創板】易會滿評價科創板百天「符合預期、基本平穩」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》科創板開市已滿百天，對於科創板的運行情
況，中證監主席易會滿接受媒體採訪時評價「符合預期、基本平穩」。易會滿表示，截至１０月
３１日，４０家科創板公司上市首日股價平均上漲１５０％；從三季報看，已上市科創板公司合
計實現營收６９１﹒８８億元，同比增長１３﹒６％，淨利潤８６﹒０２億元，同比增長４１％
，遠高於其他板塊。
　
＊從企業申請受理到完成註冊平均用時不足４個月＊
　
　　易會滿表示，科創板運行１００多天來，註冊制試點平穩有序，改革緊緊抓住信息披露這個
核心，推動發行人、中介機構、交易所歸位盡責，審核註冊各環節公開透明，實際效果基本得到
了市場認可。目前，從企業申請受理到完成註冊平均用時不足４個月。
　　易會滿指出，截至１０月３１日，上交所已經受理了１６８家企業科創板申請，已審核通過
８４家，證監會註冊６０家。不少科創板企業在細分領域是領軍者，業績增速明顯高於全市場，
上市帶來的增信效應、聲譽效應、示範效應開始顯現。「經過一段時間，相信科創板會培育出偉
大的科技公司。
　　此外，易會滿表示，與註冊制配套的系列基本制度改革也經受住了市場檢驗。發行交易、投
資者適當性管理、退出機制、持續監管等制度創新平穩有序。「科創板開市百天的運行情況符合
預期、基本平穩。」第一個方面是科創板上市公司的價值，得到了比較好的體現；第二個方面，
市場投資者還是比較活躍的；第三個方面，科創板公司上市以後整個股價的變化比較合理；第四
個方面，市場秩序總體不錯，在科創板開市百天的時間里沒有發現重大的違法違規。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態04/11/2019
沙特阿美IPO獲批 12月本國上市
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】民主黨沃倫呼聲漲 「吹哨人」明打侵侵暗指拜登?
生財有道01/11/2019
【嚟緊炒D乜】金界積極參加券商論壇估值望升 股價料迭創新高
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】特朗普陷「通烏」濟私 民主黨「奪命」調查快收尾
FOCUS01/11/2019
【FOCUS】衰退再臨香江 小心內資「回朝」
生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金