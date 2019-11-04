【科創板】易會滿評價科創板百天「符合預期、基本平穩」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》科創板開市已滿百天，對於科創板的運行情

況，中證監主席易會滿接受媒體採訪時評價「符合預期、基本平穩」。易會滿表示，截至１０月

３１日，４０家科創板公司上市首日股價平均上漲１５０％；從三季報看，已上市科創板公司合

計實現營收６９１﹒８８億元，同比增長１３﹒６％，淨利潤８６﹒０２億元，同比增長４１％

，遠高於其他板塊。



＊從企業申請受理到完成註冊平均用時不足４個月＊



易會滿表示，科創板運行１００多天來，註冊制試點平穩有序，改革緊緊抓住信息披露這個

核心，推動發行人、中介機構、交易所歸位盡責，審核註冊各環節公開透明，實際效果基本得到

了市場認可。目前，從企業申請受理到完成註冊平均用時不足４個月。

易會滿指出，截至１０月３１日，上交所已經受理了１６８家企業科創板申請，已審核通過

８４家，證監會註冊６０家。不少科創板企業在細分領域是領軍者，業績增速明顯高於全市場，

上市帶來的增信效應、聲譽效應、示範效應開始顯現。「經過一段時間，相信科創板會培育出偉

大的科技公司。

此外，易會滿表示，與註冊制配套的系列基本制度改革也經受住了市場檢驗。發行交易、投

資者適當性管理、退出機制、持續監管等制度創新平穩有序。「科創板開市百天的運行情況符合

預期、基本平穩。」第一個方面是科創板上市公司的價值，得到了比較好的體現；第二個方面，

市場投資者還是比較活躍的；第三個方面，科創板公司上市以後整個股價的變化比較合理；第四

個方面，市場秩序總體不錯，在科創板開市百天的時間里沒有發現重大的違法違規。

