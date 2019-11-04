《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普早前表示，中美簽署首階段貿易協議的工作有進
展，他希望能達成協議，而簽署地點不是問題，如果將達成協議，地點問題很容易解決，將在美
國的某個地方。
外界關注中美兩國領導人在何時何地會面時，中國外交部發言人耿爽在例行新聞發布會上未
有正面回應，只是表示兩位領導人一直通過各種渠道保持聯繫。
中美經貿人員正加緊敲定第一階段貿易協議。美國將於下月１５日起對從中國進口的筆記本
電腦、玩具以及電子產品課稅。中美均有意達成協議並避免這些關稅。（ｃａ）
04/11/2019 16:39
【貿易開戰】傳貿協或在美簽訂，外交部：中美領導人一直保持聯繫
《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普早前表示，中美簽署首階段貿易協議的工作有進
展，他希望能達成協議，而簽署地點不是問題，如果將達成協議，地點問題很容易解決，將在美
國的某個地方。
外界關注中美兩國領導人在何時何地會面時，中國外交部發言人耿爽在例行新聞發布會上未
有正面回應，只是表示兩位領導人一直通過各種渠道保持聯繫。
中美經貿人員正加緊敲定第一階段貿易協議。美國將於下月１５日起對從中國進口的筆記本
電腦、玩具以及電子產品課稅。中美均有意達成協議並避免這些關稅。（ｃａ）
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