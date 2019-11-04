【貿易開戰】ＷＴＯ裁定中國在同美國反傾銷爭端中勝訴

《經濟通通訊社４日專訊》世界貿易組織（ＷＴＯ）當地時間上周五（１日）裁定，因美國

政府未能遵守裁決，取消對中國的反傾銷稅，中國每年可以對最高達３６億美元的美國商品徵收

關稅。外電稱，這一判罰金額是ＷＴＯ歷史上排名第三高的裁決。中方目前尚未對這一裁決作出

表態。

據了解，上述裁決源起於２０１２年，是一樁中美在世貿組織框架下的訴訟案件。經過幾番

互訴後，今年７月１６日，世貿組織公布了中國訴美國反補貼措施案（ＤＳ４３７）執行之訴上

訴機構報告。裁決美方涉案的１１起反補貼措施違反世貿規則，要求美方糾正其違規措施。

官媒《環球時報》引述高朋律師事務所合伙人錢文婕昨日（３日）接受採訪時表示，上述案

件是一個很重要的訴訟案，最終裁決證明，美國的做法不符合ＷＴＯ規則。

據《彭博社》分析，美國下一步可採取的行動包括，修改遭到指控的針對中國商品的非法反

傾銷限制規定，或者直接與中國解決糾紛。而英國廣播公司（ＢＢＣ）在１１月２日的報道中認

為，雖然這一裁決涉及的３６億美元，與中美經貿摩擦所涉及的數千億美元相比顯得數額很小，

但ＷＴＯ這一裁決頗有像徵意義。由於裁決宣布之際，正值中美經貿磋商尚無定論之時，因此外

界特別關注這一裁決對雙方貿易談判可能造成的影響。（ｗｌ）

