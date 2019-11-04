《股林淘金－林家亨》中美協議氣氛佳，美股趁機大攀升

《股林淘金》美國市場憧憬１１月份中美初步貿易協議簽署成功，上周五（１日）美股勁升

，道指升３０１點，幅度約１﹒１％，納指升９４點，升幅１﹒１３％，標普５００指數再創新

高紀錄，長、中、短債息回落，兩年期債息跌至１﹒５５厘，１０年期債息跌至１﹒７１厘。預

計今日（４日）港股承接美股氣氛良好，恆指應該有超過１００點至２００點升幅，朝向保力加

通道頂線２７３５０點進發，帶升的股份將有騰訊（００７００）、港交所（００３８８），友

邦保險（０１２９９）等等。另外近期新股表現理想，中手游（００３０２）預計升幅更上一層

樓，投資者不妨考慮認購另一隻新股Ｈｏｍｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ（０１７４７）。



＊智能家居高增長，Ｈｏｍｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ可受惠＊



Ｈｏｍｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ是家居控制解決方案供應商，為全球第二大家居控制解決方案供

應商，佔市場份額９﹒６％。集團主要客戶包括了多個歐美及中國機頂盒供應商，當中最大客戶

為Ｒｏｋｕ，生產的數碼機已與大型串流服務商如Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ

Ｖｉｄｅｏ、Ｈｕｌｕ和ＨＢＯＮＯＷ等合作，預計可同步帶動集團的產品訂購數目。

截至２０１６年至２０１８年，集團營業收入分別為１﹒４億美元、１﹒５億美元及

１﹒７億美元，錄得調整純利分別為４５８﹒９萬美元、５５７﹒６萬美元和５５７﹒４萬美元

。集團上市後其中一個目標是與企業龍頭ＵＥＩ進行直接競爭，目前集團經營的優勢在於不含產

品製造工廠，可以靈活面對市場的機會與挑戰，架構不會過於臃腫，早前集團己成功爭奪天空電

視的遙控器份額。

上市招股價介乎每股１﹒０２元至１﹒４９元，若以招股價範圍中位數１﹒２６元計，集資

淨額約１﹒０７億元。集資所得主要用於策略投資或收購、加大研發和擴大銷售團隊。近年從事

製造業的均受中美貿易嗽影響，幸好早年集團管理層將出口往美國產品交由柬埔寨生產，成功避

免了貿易戰對集團經營帶來的重大影響。智能家居設備在未來幾年會趨向成熟，相信集團可從中

受惠，投資者不妨認購，止蝕價宜設於買入價之下的５％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者認購Ｈｏｍｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ

