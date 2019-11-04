《經濟通通訊社４日專訊》英媒《金融時報》引述消息指，過去一年間，華府不斷要求台灣
總統蔡英文管制台積電銷售晶片給華為，堵上美國對華為出口管制禁令的一大缺口。例如在上個
月，有一名美方官員向台灣外交人員表示，台積電為華為製造的晶片將會被直接用在瞄準台灣的
飛彈之上，以此說明台積電供貨給華為的風險。
報道引述美國官員指，台灣的下一步將會是對華芯片貿易作進一步出口管制，但可能要在總
統大選之後。
不過，有分析師擔心，若台灣政府強迫台積電放棄華為這個大客戶，將對股市帶來嚴重的不
利影響。（ｅｙ）
04/11/2019 09:26
【華為風波】據報美國官員要求台灣管制台積電銷售晶片予華為
《經濟通通訊社４日專訊》英媒《金融時報》引述消息指，過去一年間，華府不斷要求台灣
總統蔡英文管制台積電銷售晶片給華為，堵上美國對華為出口管制禁令的一大缺口。例如在上個
月，有一名美方官員向台灣外交人員表示，台積電為華為製造的晶片將會被直接用在瞄準台灣的
飛彈之上，以此說明台積電供貨給華為的風險。
報道引述美國官員指，台灣的下一步將會是對華芯片貿易作進一步出口管制，但可能要在總
統大選之後。
不過，有分析師擔心，若台灣政府強迫台積電放棄華為這個大客戶，將對股市帶來嚴重的不
利影響。（ｅｙ）
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