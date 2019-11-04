【華為風波】據報美國官員要求台灣管制台積電銷售晶片予華為

《經濟通通訊社４日專訊》英媒《金融時報》引述消息指，過去一年間，華府不斷要求台灣

總統蔡英文管制台積電銷售晶片給華為，堵上美國對華為出口管制禁令的一大缺口。例如在上個

月，有一名美方官員向台灣外交人員表示，台積電為華為製造的晶片將會被直接用在瞄準台灣的

飛彈之上，以此說明台積電供貨給華為的風險。

報道引述美國官員指，台灣的下一步將會是對華芯片貿易作進一步出口管制，但可能要在總

統大選之後。

不過，有分析師擔心，若台灣政府強迫台積電放棄華為這個大客戶，將對股市帶來嚴重的不

利影響。（ｅｙ）

