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04/11/2019 13:54

【人行操作】據報人民銀行明日將續做ＭＬＦ，料化解緊縮隱憂

　　《經濟通通訊社４日專訊》明日將有４０３５億元人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，
據外電引述消息人士指，人民銀行通知明日（５日）將會續做ＭＬＦ，但消息沒有透露續做的規
模及利率情況。另外，明日公開市場無逆回購到期。
　　人行慣例在每季度的首個月進行定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ），但上月卻沒有進行過類似
的操作，令市場一度擔憂人行貨幣政策重回緊縮。（ｅｙ）

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